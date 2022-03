Le marché automobile mondial pourrait basculer dans le rouge en 2022 (S&P)

Vers une troisième année consécutive de baisse pour les ventes de voitures neuves ? C'est en tout cas le scénario envisagé par l'agence S&P Global Ratings. Alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 4% à 6% pour 2022, elle estime désormais que les perturbations de marché provoquées par la guerre en Ukraine pourraient finalement entraîner une baisse de 2% des ventes.

« Les perturbations de l'offre mondiale liées au conflit Russie-Ukraine vont probablement entraîner un déclin des ventes de véhicules légers cette année », jusqu'à 2% par rapport à 2021, a indiqué l'agence dans un communiqué. « Les conséquences seront probablement plus prononcées en Europe et pourraient se propager sur d'autres marchés dans le cas d'un conflit prolongé », a commenté l'analyste Vittoria Ferraris, évoquant le risque de « pénuries » de certains matériaux comme le palladium et l'augmentation des prix de l'acier, du cuivre, de l'aluminium et du nickel.

Une prévision qui intervient après une année 2021 déjà décevante. Cette dernière devait en effet être celle du redécollage pour l'industrie automobile européenne, après « l'année blanche » de 2020 due au déferlement de la pandémie. Mais avec seulement 9,7 millions de véhicules vendus dans l'Union européenne, les immatriculations de voitures neuves ont fait pire qu'en 2020 avec une baisse de 2,4% sur un an. En 2020, elles avaient déjà reculé de 22,8%, par rapport à 2019. L'année 2021 aura même fait pire qu'en 2013 ou 1993, années réputées comme parmi les pires de ces dernières décennies.

Les voitures électriques pas concernées

À ce stade, l'agence n'anticipe pas d'impact sur l'électrification de la flotte automobile et prévoit une poursuite de l'accélération des ventes de voitures électriques pour atteindre 15% à 20% du total de la flotte en 2025.

Le groupe automobile Stellantis et le fabricant de batteries LG Energy Solution ont d'ailleurs annoncé ce mercredi 23 mars un investissement de 5 milliards de dollars canadiens (3,6 milliards d'euros) pour construire une usine de production de batteries pour véhicules électrique (VE) à grande échelle à Windsor, au Canada. Le ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie François-Philippe Champagne s'est réjoui de ce qu'il a appelé « le plus important investissement jamais réalisé dans le secteur automobile de l'histoire de notre pays ». L'objectif de Stellantis est de doubler son chiffre d'affaires et lancer 75 modèles électriques d'ici à 2030 pour ses marques Peugeot, Opel, Fiat, Alfa Romeo ou Maserati.

Autre annonce dans la même veine, ce mercredi aussi : Volkswagen va construire une usine de batteries électrique à Sagunto, près de Valence, pour 2026 et électrifier deux usines Seat (à Barcelone et Pampelune), pour un investissement total de 7 milliards d'euros. Ces deux dernières seront adaptées à la fabrication de voitures 100% électriques, a annoncé lors d'une conférence de presse le groupe allemand.

