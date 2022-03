« La hausse du prix du carburant ne va pas nécessairement favoriser la voiture électrique »

LA TRIBUNE - Les prix du carburant s'envolent à la pompe. Est-ce que cela peut être de nature à accélérer la bascule vers la généralisation de la voiture électrique?

GUILLAUME CRUNELLE - Nous avons mené une étude entre septembre et novembre dernier auprès des ménages français, et nous avons observé que 60% de ceux qui étaient prêts à basculer dans l'électromobilité le faisait parce que celle-ci avait un coût inférieur à la voiture thermique. Mais 40% de ceux-là disent qu'ils repasseront aussitôt dans une voiture thermique si le coût du "plein" électrique redevenait aussi cher qu'un plein d'essence. L'équation est très fragile...

Il n'y a pourtant pas que le coût du "plein", il y a aussi le coût d'usage qui est moins élevé dans une voiture électrique : ce point n'est-il pas pris en compte ?

Le coût à l'usage, qu'on appelle TCO* dans le jargon, est un facteur qui ne parle qu'aux contrôleurs de gestion. Certes, le TCO est objectivement un élément important qui participe à la compétitivité d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique, mais les ménages, eux, ne regardent que le coût effectif qu'est le prix de l'énergie.

Le contexte actuel pourrait donc lui être favorable...

Le contexte de hausse des prix à la pompe va renforcer le différentiel entre ces deux mobilités. Mais cela implique que le coût de l'électricité reste compétitif sur le long terme. C'est l'un des enjeux majeurs qui n'est pas gagné. Aujourd'hui, les tarifs réglementés de l'électricité sont compris entre 5 et 15 centimes le kilowattheure. C'est tout à fait compétitif par rapport à une voiture thermique. Mais si demain, ce prix grimpe à 80 centimes, il fait passer le coût de la recharge d'une berline moyenne de 10 euros environ à près de 50... Autrement dit, c'est nettement moins favorable pour une voiture qui ne parcourra guère plus de 400 km, face à une voiture thermique qui peut rouler 200 à 300 km de plus. Pour illustrer à quel point la situation actuelle est fragile, hier, le prix de l'électricité sur le marché britannique oscillait autour de 70 centimes le kilowattheure... En résumé, ce qui est vrai aujourd'hui pour des circonstances exceptionnelles n'est pas nécessairement pérenne et conduira automatiquement à baisser l'intérêt de la voiture électrique.

Il y a un autre sujet autour du prix d'achat de la voiture électrique qui reste plus élevé..

Toujours selon notre étude, 65% des ménages français déclarent qu'ils n'achèteront pas une voiture électrique si elle coûte plus de 30.000 euros... Or, il y a peu de voitures électriques qui se situent sous ce seuil hors subventions publiques. Pour rappel, le prix d'achat moyen d'une voiture thermique neuve est de 27.000 euros, et si on pousse l'analyse un peu plus loin, le prix d'achat moyen tous types de véhicules confondus, c'est-à-dire en incluant les voitures d'occasion, est de 8.000 euros. Il y a une dissonance claire entre la réalité des achats des Français et l'offre actuelle de l'industrie automobile. L'enjeu est donc pour elle d'apporter la bonne équation pour une mobilité électrique populaire...

Ils sont contraints par des éléments qu'ils ne maîtrisent pas notamment sur les prix des matières premières...

Dans un contexte conventionnel, ce serait simplement revenir à l'histoire de l'industrie automobile que de chercher les solutions de baisse des coûts. Récemment, les constructeurs ont expliqué comment ils comptaient baisser le prix des batteries de 30% à 40%. Quand vous savez que c'est jusqu'à 40% du coût d'une voiture électrique, c'était une perspective intéressante. Dans le contexte actuel, c'est effectivement très compliqué pour eux, avec les hausses constatées sur les marchés de plusieurs matières premières critiques. Ce qui est certain c'est que la question du coût d'achat restera un plafond de verre pour les ménages, d'autant que les incertitudes présentes sur l'avenir ne pousseront pas à investir dans des voitures, et encore moins dans des voitures onéreuses.

Les perspectives ne sont pas si bonnes pour les voitures électriques... Mais les politiques publiques continuent de pousser à leur achat...

Le véhicule électrique s'imposera mais il va falloir trouver des moyens d'éviter une dérive des coûts de production. A défaut ce que nous risquons de constater en premier, c'est un vieillissement du parc automobile roulant

(*) TCO pour "Total Cost of Ownership", ou, en français, coût total d'acquisition, désigne une méthodologie permettant d'évaluer comme son nom l'indique le coût global de la possession d'un bien ou d'un service pendant toute la durée de vie de ce dernier, en prenant en compte, les coûts directs et indirects dans toute leur étendue.