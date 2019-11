Mobilité : Comment le "Mobilty as a Service" va s'imposer en France

C'est encore peu visible, mais la guerre de la mobilité est enclenchée ! Elle oppose l'ancien monde des opérateurs historiques aux startups de la mobilité, aussi appelées mobitechs. Et ces dernières viennent de remporter une première bataille, plutôt décisive pour la suite, celle de l'open data, étape obligée avant l'ère du MaaS, en anglais, Mobility as a service. C'est la nouvelle loi d'orientation des mobilités (LOM) portée par Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire, qui a consacré cette nouvelle donne. L'enjeu n'est pas mince : il s'agit de définir une doctrine sur le contrôle, la propriété et la gestion des données liées aux mobilités. Elles sont diverses et variées. Certaines appartiennent à la puissance publique (stationnement, parkings, voies réservées...), d'autres à des opérateurs publics ou privés (géo-localisation, trafic et flux passager, horaires de passages...), ou encore à des intermédiaires (données clients, abonnements, habitudes de transports...).

Jusqu'ici rien de révolutionnaire. Ces données valent de l'or et tous les acteurs ont leur propre dessein. On distingue toutefois deux camps. Le premier, c'est celui des opérateurs qui...