Nissan avertit sur ses résultats et en profite... pour tacler Carlos Ghosn

Après la crise managériale, Nissan doit traverser un autre trou d'air, celui de ses performances financières. Le groupe automobile japonais vient d'annoncer une chute de 45% de ses profits sur les trois derniers trimestres (son exercice annuel est décalé et s'achève fin mars) à 2,5 milliards d'euros. Cette baisse est d'autant plus inquiétante que le chiffre d'affaires, lui, est resté stable.

Les marchés occidentaux en forte baisse

Nissan souffre d'une forte contraction de ses ventes aux Etats-Unis (-8%) et en Europe (-13%) sur l'ensemble de l'année 2018. En Chine, les ventes ont continué à progresser, mais quatre fois moins vite que l'année précédente (+12%). En outre, en valeur, le marché chinois est moins porteur que les marchés occidentaux, ce qui explique l'impact plus que proportionnel sur la rentabilité.

Le groupe automobile dirigé par Hiroto Saikawa a donc décidé de revoir à la baisse ses prévisions sur l'ensemble de l'exercice, et table désormais sur un résultat net de 410 milliards de yens contre 500 milliards promis initialement. Sur un an, cela porterait la baisse des profits à 45%. Nissan estime toutefois pouvoir juguler la baisse des ventes et table sur un chiffre d'affaires en léger recul (-2,9%).

L'affaire Carlos Ghosn consacrée dans les comptes

Cette détérioration de la performance financière survient à un moment critique pour le groupe japonais, qui est au coeur d'un scandale notamment sur les émoluments de son ancien patron, Carlos Ghosn. Celui-ci est emprisonné depuis le 19 novembre dernier dans un centre pénitentiaire de Tokyo dans l'attente de son procès pour malversations et non déclaration de revenus. La justice japonaise lui reproche de ne pas avoir déclaré aux autorités boursières une partie de ses revenus. Nissan est également mis en examen en tant que personne morale, pour ne pas avoir procédé à cette déclaration.

Pour la première publication de résultats depuis cette affaire, Nissan a donc dû provisionner l'ensemble des revenus différés de Carlos Ghosn, soit 74 millions d'euros. Ainsi, le constructeur confirme bien l'existence de tels revenus que le prévenu dément n'avoir jamais signé ni vu la couleur.