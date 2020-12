Peugeot-Fiat : la Commission européenne donne son feu vert à Stellantis

Il n'y avait plus tellement de suspense... Mais tout de même, la Commission européenne a donné des sueurs froides à Carlos Tavares et Mike Manley sur les conditions de la fusion des deux groupes automobiles qu'ils dirigent, PSA (Peugeot, Citroën, Opel, DS) et FCA (Fiat, Chrysler...). Après avoir enclenché en juin une phase deux dans son enquête de conformité concurrentielle, la Commission a fini par donner son feu vert à la fusion entre les deux groupes automobiles.

Toyota, autre gagnant de la fusion

En juin, la Commission avait émis des réserves sur les positions dominantes de Stellantis (le nom de la future...