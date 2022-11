Renault lance un plan d'actionnariat salarié ouvert aux collaborateurs du groupe

Renault entend « renforcer l'engagement des collaborateurs du groupe ». Ainsi, le constructeur automobile a annoncé, mercredi dans un communiqué, qu'il lançait un plan d'actionnariat salarié ouvert à l'ensemble de ses collaborateurs. « Ce plan d'actionnariat salarié permettra de renforcer l'engagement des collaborateurs du groupe pour la mise en œuvre des nouvelles orientations stratégiques du groupe », explique Renault.

Son objectif est de multiplier par trois le nombre d'actionnaires salariés à horizon 2030 pour atteindre 10% du capital d'ici 2030. « L'offre est ouverte à plus de 110.000 collaborateurs, dans 29 pays, pour les associer au développement et à la performance du groupe », précise le constructeur.

Concrètement, l'offre de Renault prévoit l'attribution de 6 actions aux employés concernés par le plan d'actionnariat salarié, avec la possibilité, dans certains pays, d'acquérir des actions avec une décote de 30%. « Le prix de référence de l'action dans le cadre de l'opération est fixé à 31,46euros, soit un prix de l'action de 22,02 euros après décote. La période de souscription se déroulera du 24 novembre au 12 décembre 2022 (inclus) », précise Renault dans son communiqué.

Plan stratégique de grande envergure

Cette opération d'actionnariat salarié de grande ampleur fait partie de la stratégie de Luca de Meo. Le patron de Renault a en effet engagé depuis un an un ambitieux plan de redressement du groupe automobile français. Dévoilé la semaine dernière, le plan stratégique de grande envergure du constructeur passe par la création de cinq entités afin de conforter ses marges et financer son retour dans la course à l'électrification. Luca de Meo espère que Nissan investira dans la partie électrique, appelée à être introduite en Bourse l'an prochain.

Les deux groupes sont aussi en train de renégocier leurs liens capitalistiques hérités du passé. Après le séisme de la chute du Pdg Carlos Ghosn, qui a longtemps incarné l'alliance, son successeur à la présidence s'est efforcé de raccommoder les liens entre la France et le Japon, notamment vis-à-vis de ceux, chez Nissan, qui jugent la structure actuelle déséquilibrée. Renault détient actuellement 43% environ de Nissan, tandis que le groupe japonais ne possède que 15%, sans droit de vote, de son partenaire français.

(Avec Reuters)