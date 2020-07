Renault : une perte historique, mais une trésorerie encore robuste

(Crédits : Yves Herman)

La perte abyssale de 7 milliards d'euros enregistrée par Renault est largement impactée par les pertes de Nissan. Le groupe automobile français dispose encore d'une trésorerie robuste, même si celle-ci a été abondée par un prêt garanti par l'Etat. Avec l'arrivée de nouveaux cadres et talents, Renault travaille désormais à un plan de redressement sur le plus long terme, et qui tournerait définitivement la page des années Carlos Ghosn.