Renault : Luca de Meo, le remède anti-Ghosn, prend ses fonctions

L'homme providentiel ? Le moins que l'on puisse dire est que Luca de Meo est attendu de pied ferme par les 180.000 salariés de Renault. Car la tâche qui attend l'ancien patron de Seat est herculéenne. Elle va bien au-delà de la réalité catastrophique des chiffres de vente et de rentabilité, largement amplifiée par la crise du coronavirus. Il s'agit de redonner au groupe automobile français une nouvelle impulsion stratégique qui puisse remobiliser des troupes démoralisées après un an et demi de crise managériale, et qui payent près de quinze années d'errements stratégiques sous le règne de Carlos Ghosn.

Situation critique

Il faut dire que la situation financière de Renault est particulièrement critique: des ventes en baisse, et une trésorerie en danger au point que le groupe a dû recourir à un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. "Le chemin du redressement est déjà en partie balisé avec le plan d'économies présenté il y a un mois, il y a peu de chances que Luca de Meo s'écarte de cette trajectoire", rappelle Frédéric Rozier, gérant actions chez Mirabaud. En mai, Clotilde Delbos, directrice générale par interim de Renault,...