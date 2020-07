Renault débauche le designer star de Peugeot

C'est un autre Gilles que Renault vient de souffler à PSA! Après le recrutement de Gilles Le Borgne, ancien patron R&D du groupe sochalien, c'est le designer star de Peugeot qui vient d'être débauché par le groupe au losange: Gilles Vidal.

Le père du 3008

Pour PSA, c'est un véritable déchirement... Gilles Vidal a largement contribué à repositionner la marque Peugeot sur un nouveau langage stylistique et un nouvel univers de marque. Viril et élégant à la fois, les lignes acérées des 3008, 508 et plus récemment 2008 et 208, ont redonné du caractère à la marque au lion jusqu'ici vue comme trop consensuelle, voire...