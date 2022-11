Stellantis contraint de stocker des voitures sur un aérodrome désaffecté à Sochaux

La congestion du transport mondial perdure. L'usine Stellantis de Sochaux (Doubs) est, en effet, obligée de stocker une partie des véhicules neufs qu'elle a construits sur un site désaffecté. En attente d'expédition, ils sont emmenés par les employés de l'usine vers l'aérodrome de Lure-Malbouhans, situé à plus de 40 kilomètres de l'usine, a confirmé la direction à l'AFP.

Cet ancien site militaire d'une superficie de 242 hectares est inactif depuis 1997 et appartient au conseil départemental de la Haute-Saône depuis 2005. Un lieu qui ne semble pas très approprié pour stocker des voitures à première vue mais qui bénéficie « d'une sécurité renforcée » mise en place par le groupe.

Une porte-parole de l'usine a expliqué à l'AFP que cette décision a été prise « pour accélérer leur distribution dans les marchés locaux. » Les concessionnaires locaux viennent également chercher directement les véhicules sur le site de Sochaux, pour assurer les expéditions.

Congestion de la chaîne logistique

En cause : la congestion des parkings de l'usine de Sochaux due à un nombre trop faible de départs de véhicules lié à la pénurie de chauffeurs en Europe. Selon une enquête de l'Union international des transporteurs routiers (IRU) datant de juin 2022, en Europe, le taux de postes de chauffeurs non pourvus est passé de 7% à 10% entre 2020 et 2021. En 2022, l'IRU envisage même une hausse de 40% du nombre de postes non pourvus en Eurasie et en Europe.

Les constructeurs européens affrontent également « une congestion des ports et une instabilité du transport par le rail », selon la direction de Stellantis Sochaux.

L'usine de Sochaux est particulièrement impactée, car elle se situe sur une plaque tournante. Des véhicules de Rennes et de Trnava en Slovaquie par exemple sont rapatriés vers Sochaux avant d'être expédiés.

Enfin le site de Sochaux souffre d'une refonte de la logistique d'expédition des véhicules organisée par le constructeur. Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis a décidé que le groupe ferait appel à divers acteurs pour s'occuper du transport des véhicules quand l'entreprise, Gefco, était seule à s'en charger auparavant.

Une usine qui produit plus vite qu'elle n'exporte

« Nous gérons cette situation au jour le jour, comme avec les semi-conducteurs. Les équipes sont mobilisées sept jours sur sept pour trouver les meilleures solutions et améliorer le temps de distribution », a expliqué la direction de l'usine à l'AFP.

Car, si la logistique est à la peine, la production de l'usine reste forte. La direction affirme que les commandes vont bon train « grâce aux succès de nos véhicules. » Le centre Stellantis de Sochaux a investi dans une nouvelle chaîne de montage qui leur permet déjà de produire 1.100 véhicules par jour et qui devrait prochainement permettre d'en construire 1.200 par jour d'après Stellantis qui a observé « un très bon rendement opérationnel » d'après la porte-parole du site. Une forte production qui pousse la direction à trouver des solutions pour stocker ses véhicules en attendant un désengorgement de la chaîne logistique.

(Avec AFP)