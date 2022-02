Valeo : la nouvelle feuille de route ne convainc pas les marchés, l'action dégringole en Bourse

Un baptême sous haute tension pour Christophe Périllat ! Le nouveau patron de Valeo a profité de la traditionnelle présentation des résultats financiers pour présenter son plan stratégique. Baptisé "Move Up", la feuille de route de l'équipementier français est un prolongement de celui lancé en 2017 et qui vient de s'achever mais qui a été largement contrarié par la crise sanitaire.

L'enjeu véritable de ce nouveau plan est de convaincre des investisseurs, jadis dithyrambique sur le titre, de retrouver confiance dans l'avenir de Valeo. Il semblerait que Christophe Périllat ne soit pas parvenu à rétablir l'attractivité de l'action autrefois l'une des plus dynamiques de la place de Paris: l'action Valeo a fondu de 10,46% en clôture, alors que le CAC 40 a grimpé de 3,54%.

L'ombre de Jacques Aschenbroich sur le nouveau plan stratégique

Pourtant, Move Up s'inscrit dans le même esprit que les grandes orientations stratégiques qui avaient fait le succès du redressement de Valeo ces dix dernières années: repositionnement sur des métiers innovants et promis à une forte croissance, discipline opérationnelle...

Christophe Périllat a identifié quatre métiers qui vont guider la croissance de Valeo d'ici 2025: l'électrification, les assistants de conduite (ADAS), l'éclairage intérieur et extérieur, et l'expérience à bord. Pour le nouveau DG, l'objectif est de préparer le groupe à aborder la période suivante avec des produits innovants et bien positionnés car selon lui, de la période de croissance qui doit marquer la marché d'ici là, suivra une période d'hyper croissance pendant au moins une décennie, voire deux, selon lui. Pour Christophe Périllat, Valeo a le potentiel et la volonté de survoler la croissance du marché. Valeo table sur un chiffre d'affaires constructeur (c'est-à-dire de première monte) de 24 milliards d'euros en 2025 contre 14,8 milliards en 2021, ce qui revient à une croissance annuelle moyenne de 13% sur cette période, soit 5 points de plus que le marché. Le chiffre d'affaires total devrait culminer à 27,5 milliards d'euros en 2025, soit 10 milliards de plus qu'aujourd'hui.

L'électrification: un formidable gisement de croissance pour Valeo

Pour le successeur de Jacques Aschenbroich, l'électrification est une immense opportunité pour Valeo qui disposera "de l'ensemble des technologies de la basse à la haute tension" une fois la coentreprise Valeo Siemens Automotive intégrée "sous le même toit". Le portefeuille de produits de Valeo desservira autant les voitures 100% électriques que les voitures thermiques. C'est le fameux "standard" qu'avait prophétisé Jacques Aschenbroich selon qui tous les véhicules neufs, y compris thermiques, finiront par avoir recours à une forme d'hybridation avant 2030.

Ce chapître est probablement le plus critique, tant les analystes ont affiché leur scepticisme ces dernières années concernant les investissements de Valeo dans ce domaine, y compris à travers la coentreprise avec Siemens. Ce fut d'ailleurs l'un des points qui avait coïncidé avec la fin du spectaculaire rallye boursier de Valeo qui entre 2012 et 2017, l'avait porté à des records de valorisation (+570%), à des multiples d'Ebitda en dehors des standards du secteur. "Le gros des investissements est derrière nous", a indiqué, mi-février, Christophe Périllat à La Tribune, au lendemain de l'annonce du rachat des parts de Siemens dans la coentreprise. Autrement dit: "place aux prises de commande".

Car s'il a reconnu que la rentabilité de cette branche était encore insuffisante, il a toutefois promis une croissance soutenue. Il prévoit une croissance annuelle moyenne de 17,5% d'ici 2030 dans le haut voltage, et de 22% sur le 48 volts. Le contenu d'équipements éligibles aux produits Valeo sera multiplié par 6 sur les voitures électriques et par 2 dans le 48 volts. Ce dernier produit n'est pas condamné par la généralisation de la voiture électrique attendue entre 2030 et 2035, veut croire Valeo. Les débouchés se multiplient autour des solutions de micro-mobilités (trottinettes, vélos, deux roues...) ou quadricycle. Ce relais pourrait atteindre les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

Les Adas, nouvelle frontière automobile

L'autre volet de la stratégie de Christophe Périllat est d'accélérer dans les assistants de conduite. D'après lui, Valeo va enregistrer une croissance de 16% sur cette branche à horizon 2025, soit 9 points de plus que la moyenne du marché. Là encore, Christophe Périllat prétend disposer du plus large catalogue produit avec ses capteurs, ultrasons, caméras, radars et lidars. Il revendique également le leadership de ses équipements en matière d'innovation et de qualité, ce qui sera de nature à consolider sa compétitivité.

Autour de ces deux métiers, devrait découler de nouvelles activités que Valeo veut préempter: l'éclairage et l'expérience intérieure. Ces deux métiers vont faire l'objet d'une forte demande des constructeurs qui voudront pousser la différenciation de leurs modèles. Valeo veut apporter de multiples solutions premiums et sophistiquées. Dans l'éclairage, le français qui était déjà l'un des spécialistes mondiaux de l'éclairage extérieur, veut renforcer son offre dans l'éclairage intérieur. Cette stratégie doit directement le mettre en concurrence avec Forvia, le nouveau nom né du rapprochement de Faurecia et l'allemand Hella. Puis, Valeo réaffirme sa volonté d'investir massivement le marché de l'expérience intérieure. Le groupe travaille depuis plusieurs années sur des solutions liées au "cockpit du futur" et qui sera directement corrélé à la dynamique des ADAS. "90% des voitures seront connectées en 2030", rappelle Christophe Périllat qui juge donc que l'intérieur de la voiture va donc remonter dans la chaîne de valeur d'une voiture.

De la bonne gestion opérationnelle

Ces arbitrages stratégiques s'inscrivent dans la continuité des choix de Jacques Aschenbroich, et comme son prédécesseur, Christophe Périllat assume son coût en termes d'investissement. Il a toutefois tenté d'apporter des gages aux marchés. D'abord, il a promis un programme de cession d'actifs non-stratégiques à hauteur de 500 millions d'euros avant fin 2023. "J'ai une liste et aucun tabous", a-t-il assuré comme pour attester sa détermination. Il a également chiffré les synergies liées à l'intégration de Valeo Siemens Automotive à 120 millions d'euros par an. En outre, il a promis qu'il baisserait les coûts de fonctionnement d'environ 100 millions d'euros par an. Même les coûts de R&D vont baisser pour passer de 7,9% à 6,5% du chiffre d'affaires à travers non pas des arbitrages sur des technologies, mais sur l'optimisation des coûts de recherche. Enfin, il a fait du désendettement de Valeo une priorité. C'est d'ailleurs comme cela qu'il a justifié que sa stratégie de dividende sera progressive et non pas agressive. Celle-ci sera néanmoins en hausse de 17% au titre de l'exercice 2021.

Move Up est une espèce de rampe de lancement pour Valeo dont le chiffre d'affaires va fortement accélérer après 2025 et atteindre le chiffre extrêmement ambitieux de 40 milliards d'euros en 2030. A titre de comparaison, Michelin vise 34 milliards à cet horizon.