Voiture de l'année 2019 : découvrez les trois finalistes françaises !

Pas moins de trois Françaises cette année dans la liste des finalistes du concours de la voiture de l'année. Et pas des moindres. La 508 vient représenter la marque Peugeot deux ans après la victoire du 3008. Cette grande berline a été repensée pour symboliser la montée en gamme de la marque : lignes plus effilées, carrosserie coupée et sportive, intérieur connecté et léché... La marque au lion veut continuer à occuper le terrain mais en se détachant de la réputation de favorite des chauffeurs VTC. Un pari osé.

Citroën rempile cette année encore

Le C5 Aircross, lui, pourrait profiter de la fenêtre de tir ouverte l'an dernier avec le Volvo XC40, premier SUV jamais primé par le fameux label. Pour Citroën, le fait d'être en finale est déjà en soi une victoire. Pour rappel, chaque nouveau modèle lancé par la marque aux chevrons ces quatre dernières années ont intégré cette "short-list" parmi des montagnes de nouveautés, entre 40 et 60 par an : en 2015, le C4 Cactus est arrivé 2e, en 2017 puis en 2018, la C3 puis la C3 Aircross faisaient parti des nominés.

Pour Citroën, la C5 Aircross est un véritable test avec des enjeux économiques majeurs. Il doit permettre de confirmer la marque dans son nouveau positionnement de gamme populaire et branché à la fois, mais également aller chercher des volumes sur un segment plus rentable que la C3 ou la C3 Aircross.

Alpine, la surprise !

Mais la grande surprise, c'est la sélection de l'Alpine A110. Ce roadster relancé par Renault 20 après la disparition de la marque sportive était le grand événement de l'automobile française de ces deux dernières années.

Placé sur un marché de niche, elle a vocation à être le porte-drapeau d'une gamme plus large et plus ambitieuse, certains parlent même de SUV. Il s'agit d'un enjeu de prestige mais qui s'appuiera sur un produit très technologique.

Une concurrence sérieuse

Ces trois Françaises affronteront quatre modèles très ambitieux au premier rang desquels la Mercedes Classe A. En ces temps de durcissement des normes anti-pollution, le jury pourrait également choisir de récompenser une voiture 100% électrique... D'où la présence du I-Pace de Jaguar, premier modèle du genre de la marque premium britannique.

Plus accessible, les Ford Focus et Kia Ceed font également partis des nominés. Réponse début mars au Mondial de l'automobile de Genève.