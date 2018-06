Peugeot 508 : au sommet du premium français !

Peugeot a pris une bonne "mauvaise habitude", celle de casser les codes... Même les siens ! Avec le nouveau 508, la marque au lion revisite totalement le concept de grande berline, non sans succès ! Si la génération précédente affichait des lignes assez consensuelles et « statutaires », elle avait fini par devenir la voiture officielle des chauffeurs VTC !

Montée en gamme

Avec la nouvelle génération de 508, Peugeot veut se défaire de cette image pour monter quelques marches supplémentaires dans sa stratégie de montée en gamme, amorcée avec les 3008 et 5008.

S'il y a bien une rupture entre les deux générations de berlines, la 508 a néanmoins choisi de tempérer la « radicalité » assumée des SUV précités. Certes, on retrouve cette calandre verticale, cette signature lumineuse agressive, ces lignes acérées qui musclent le capot... Le châssis bas accentue la sportivité de l'aérodynamisme. Le hayon marque un parti pris audacieux qui rappelle les berlines premium allemandes les plus exclusives. Mais Peugeot devait éviter l'écueil d'une radicalité trop marquée qui aurait rebuté les plus conservateurs, tout en dessinant une voiture raffinée.

Il faut bien le reconnaître, cette mission a été parfaitement réussie ! La nouvelle 508 qui doit « coiffer » la nouvelle gamme Peugeot pour reprendre le mot de Jean-Philippe Imparato, patron de la marque, est le résultat d'un très subtil équilibre entre ce chic absolu et cette griffe virile désormais assumée sans complexe par Peugeot.

Intérieur confortable et élégant

L'intérieur de la voiture s'inscrit tout à fait en cohérence avec cette stratégie de repositionnement. On retrouve cette planche de bord verticale qui offre un très élégant contraste de matières. La console centrale aurait sûrement gagné à encastrer l'écran tactile, mais l'excellent système iCockpit compense largement. L'écran et le tableau de bord numérique se complètent avec efficacité pour un environnement de conduite parmi les plus confortables du marché, y compris chez les premiums allemands. Les raccourcis qui permettent de contrôler en deux touches toutes les commandes, assortis à ce petit volant, ne sont pas pour rien dans ce confort. Une réserve toutefois : cette planche de bord est la même sur 3008 et 5008, il n'y a donc pas de surprises. Mais compte tenu de son succès, c'est un gage de qualité que nous aurions tort de refuser.

Sur l'habitacle, il faudra néanmoins s'habituer à un châssis assez bas, une position qui ne convient pas à tout le monde mais qui nous a paru, ici, bien dimensionnée. Plus problématique, l'espace à l'arrière, probablement trop étroit pour que la 508 accède au statut de voiture statutaire de référence... Dommage !

Agrément de conduite exceptionnel

Mais le plus beau est à venir... Car tous ces détails ne sont rien comparé à l'exceptionnel agrément de conduite de la nouvelle grande berline de Peugeot.

Après notre essai 3008, nous avions déjà goûté à cette remarquable qualité moteur. Avec la 508, la marque au lion fait un bond en avant grâce à une nouvelle génération de moteur essence PureTech (élu en 2018, pour la quatrième année consécutive, meilleur moteur de l'année) accompagnée d'une nouvelle génération de boîte automatique à 8 rapports. De fait, la qualité moteur, la réactivité en côte ou en dépassement, assortie à ces suspensions extrêmement confortables et dynamiques à la fois, réglables sur les version GT et GT Line, sans oublier ce fameux "toucher sur route", cette adhérence à la route, ce point de gravité assez bas... Peugeot 508 se positionne tout simplement parmi les meilleures berlines du marché, marques premiums comprises. Nous avons préféré la gamme essence (PureTech 225) au moteur diesel qui souffre encore de creux à bas régime.

Côté prix, la discipline est de rigueur... Les prix démarrent à 32.300 euros sur la version Active en 130 chevaux diesel. Pour 2.000 euros de plus, vous basculez néanmoins sur le PureTech 180 chevaux avec boîte automatique comprise. Les prix s'envolent lorsque l'on veut aller sur la version essence 225 chevaux, à près de 46.000 euros, uniquement disponible en version GT.

Berline de référence

La Peugeot 508 s'inscrit parfaitement dans la stratégie de montée en gamme de la marque française, et ce, sans faire d'esbrouffe. Les finitions intérieures sont soignées et abouties, les équipements sont de premier choix, que ce soit les assistants de conduite, les motorisations ou le système de connectivité et de navigation. Le confort de conduite, l'environnement de "pilotage"... tout est très travaillé, au point de faire figure de référence. Le Peugeot 508 pourrait bien marquer un tournant, non pas pour la marque, mais pour un segment qui s'était résigné au déclin... Une opportunité en or pour Peugeot !