En région parisienne, le coworking entre en gare

L'Ardèche, l'Aveyron, le Calvados, la Creuse, la Dordogne, les Hautes-Pyrénées, l'Hérault, l'Indre, l'Orne, la Manche, la Moselle, les Pyrénées-Atlantiques, le Vaucluse et les Vosges comptent plus de gares fermées qu'en fonction, relève un rapport de l'Institut Sapiens de novembre sur la ''santé territoriale''. "La réanimation de ces endroits de proximité est primordiale pour recréer de l'activité économique et du tissu social", écrivent les auteurs de cette étude.

200 sites de microworking en Île-de-France

Pourtant, le refrain du coworking est si connu qu'il pourrait résonner dans les hauts-parleurs de la SNCF : il réduit les temps de déplacement des salariés, augmente leur efficacité et désature les transports en commun. Depuis 2016 et sans aucun retard au départ, la locomotive du microworking rafle la mise, avec déjà 200 sites financés à 100% par l'autorité organisatrice de transports Île-de-France Mobilités. Sous la marque Work & Station, des espaces de 2 à 50 mètres carrés, gratuits et accessibles à tous, se déploient : du kit XS qui se résume à une multiprise au kit L avec des tables hautes, des fauteuils voire une...