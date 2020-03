BTP : Olivier Salleron élu président de la fédération française du bâtiment

Jusqu'ici vice-président, président de la commission sociale de la fédération française du bâtiment (FFB), ainsi que patron de la fédération régionale Nouvelle-Aquitaine, Olivier Salleron a été élu, ce 20 mars, président de la FFB. Agé de 52 ans, il est président de l'entreprise de chauffage, climatisation et plomberie Salleron SAS, située à Périgueux (Dordogne).

Du fait de la crise en cours dans le secteur, sa prise de fonction n'interviendra qu'à l'issue du conseil d'administration du 12 juin 2020, date à laquelle Olivier Salleron succèdera, en bonne et due forme, à Jacques Chanut, lui-même élu en 2014.

"En ces moments chaotiques, c'est une très bonne nouvelle", réagit auprès de La Tribune le président de LCA-FFB Grégory Monod. "C'est un homme engagé et motivé qui sait discuter et qui s'inscrit dans la droite ligne de ce que nous avons connue jusqu'à présent", insiste celui qui est la tête du pôle maîtrise d'ouvrage du logement neuf, représentant près de 1.000 constructeurs de maisons individuelles, promoteurs immobiliers, aménageurs fonciers et rénovateurs.