Logement : duel au sommet entre le français Colonies et l'italien Dovevivo pour rafler le marché du "coliving"

C'est un mot anglais qui est entré dans le langage courant : le coliving. Il désigne des résidences spécialisées qui logent des étudiants, des jeunes actifs, des familles expatriées ou des professionnels en mobilité et qui concilient lieux de vie privatifs et des espaces communs partagés, type salle de sports. C'est en quelque sorte une colocation améliorée qui ne se résume pas à une chambre dans son coin avec l'accès à un salon et à une salle de bains partagés.

Le marché est fragmenté entre des acteurs hyper-locaux, nationaux et internationaux. Leurs modèles économiques ne sont pas non plus les mêmes. Les uns achètent de l'immobilier pour des investisseurs, y réalisent des travaux avant de les exploiter ; les autres travaillent avec des foncières, déjà propriétaires de biens, et les gèrent pour elles.

Un engagement de financement d'un milliard d'euros

Deux se distinguent en France : l'hexagonal Colonies, qui vient d'annoncer un engagement de financement d'un milliard d'euros de la part du fonds américain Ares Management pour acquérir et rénover des appartements en France, en Allemagne et au Benelux.

« Les investissements sont incertains et volatiles. Le Nasdaq a perdu 5% en une séance la semaine dernière. Alors que le bureau, le commerce et l'hôtel sont sous pression, le résidentiel reste une classe d'actifs 'hypersexy'. Les gens ont toujours besoin de se loger », explique, à La Tribune, le co-fondateur de la startup François Roth.

Le second est l'italien Dovevivo, présent en France depuis près de deux ans, qui s'est renforcé avec le rachat de Chez Nestor fin mars.

« Le coliving c'est créer des solutions de logement adaptées dans des villes hypersaturées où l'offre est très peu professionnelle / professionnalisée », souligne Axelle Baillet, directrice France.

Entre 450 et 1.000 euros de loyer par mois

Dans les deux cas, la promesse est la même pour le locataire français ou étranger. Après avoir été sélectionné par l'opérateur, sa visite des lieux et sa signature de bail peuvent se faire à distance avant même son arrivée dans les murs. Une fois à l'intérieur, le loyer, compris entre 450 et plus de 1.000 euros par mois, comprend le prix de la chambre, la salle d'eau privée ou partagée, les factures d'eau, d'électricité, d'Internet, l'assurance habitation ainsi que l'accès aux espaces communs.

Revendiquant 180 appartements et maisons avec plus de 1.100 locataires à Paris, Lille, Bordeaux, Marseille, Nantes, Fontainebleau et Berlin, Colonies se recentre sur la colocation traditionnelle. Pour le fonds américain Ares Management, elle doit en effet trouver 2.000 appartements en trois ans, prendre en charge l'architecture, la décoration, la location et la gestion, afin de pouvoir accueillir, à terme, 10.000 locataires.

L'italien Dovevivo s'affirme, lui, comme le leader français et européen, avec 13.000 chambres ouvertes dans 40 villes de 3 pays, dont 2.000 en France en coliving et en colocation classique. Directrice de la filiale hexagonale, Axelle Baillet vise même 2.500 chambres de plus d'ici à fin 2022, et espère même doubler à horizon 2025, sur un marché qui en compte 8.000.

Une réponse à la crise du logement dans les grandes villes européennes

Entre la crise de l'habitat neuf, l'attractivité continue des centres urbains et l'augmentation des loyers, toutes deux se positionnent comme une réponse à la crise du logement dans les grandes villes européennes.

« Un étudiant, un apprenti, un smicard... doit pouvoir venir. Notre offre est adaptée à des groupes d'amis, de copines ou de potes d'écoles qui veulent des matelas, des draps, des petites cuillères, de l'électroménager sans avoir à gérer toute la paperasse en ligne », souligne François Roth, co-fondateur de Colonies. « Notre parc est valorisé plus de 1,4 milliard d'euros mais ce n'est pas ça qui compte le plus, c'est surtout d'offrir 13.000 logements aux étudiants et jeunes actifs qui s'installent dans nos villes européennes », martèle ainsi la directrice de Dovevivo France, Axelle Baillet, interrogée sur la valeur de son patrimoine.

Ce modèle d'habitat a un bel avenir. Ne serait-ce qu'entre la demande de bureaux qui va chuter du fait du télétravail et qui pourront être transformés en logements et le retour des investisseurs institutionnels qui le jugeront plus rentables que le bureau, le commerce ou l'hôtellerie, le coliving et la colocation traditionnelle devraient attirer, à coup sûr, toujours plus de financeurs.

