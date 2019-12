Immobilier : comment sortir le coliving du flou juridique

BNP Paribas Real Estate qui lance une place de marché, l'homme d'affaires Charles Beigbeder qui entend lever 50 millions d'euros d'ici à fin 2020, ou encore les promoteurs régionaux qui investissent: le coliving deviendrait-il une vraie tendance de fond ?

"Nous constatons que nos clients, principalement des investisseurs, s'intéressent de plus en plus à ce produit, qui reste un produit de niche en l'état et nous souhaitons pouvoir leur donner un aperçu du cadre juridique et du marché", indique Anne Petitjean, avocate associée en immobilier chez Herbert Smith Freehills, et auteure d'une étude sur cette nouvelle forme d'habiter en France et en Europe.