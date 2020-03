Coronavirus : comment Saint-Gobain fait face

Saint-Gobain n'a pas attendu le confinement pour agir. Depuis plusieurs semaines déjà, dit-il à La Tribune, le groupe du CAC 40 réunit un groupe transversal, composé de la direction générale, de la direction des ressources humaines, de la communication, de la stratégie et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, pour "surveiller la situation".

Le spécialiste de la conception, la production et la distribution de matériaux au service de l'habitat, du transport et de l'industrie, déclare avoir déjà pris une "batterie de mesures" pour lutter contre la pandémie "en fonction des structurations locales": interdiction des déplacements à l'international, inscription des noms et des numéros de téléphone des visiteurs en cas de symptômes quinze jours après...

141 usines continuent de tourner

A l'exception d'une en Chine et d'une autre en Italie, les 141 usines continuent en effet de tourner. "Il est possible de mettre en place des équipes qui fonctionnent séparément sans contact les unes avec les autres", précise cette même source. Sur ces sites, outre les recommandations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui sont placardées partout, le nettoyage des poignées et des autres points de contact est "intensifié".

Saint-Gobain a repris par ailleurs les fondements de son plan informatique élaboré lors la crise de la grippe A de 2009 tant pour le télétravail de masse que la dématérialisation des réunions. "Nos équipes dédiées aux systèmes d'information peuvent tout maintenir à distance", assure-t-on également à La Tribune.

Les enseignes de distribution sont, en revanche, fermées, à l'exception de quelques-unes pour les urgences de dépannage gaz et électricité.