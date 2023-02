Entre cessions et acquisitions, Holcim enregistre des résultats en hausse en 2022

La stratégie menée par Holcim lui a permis de dégager, en 2022, un bénéfice net en hausse de 44% à 3,3 milliards de francs suisses (3,3 milliards d'euros). De même, son chiffre d'affaires connaît également une croissance de 8,8% à près de 29,2 milliards de francs.

Si le bénéfice net est dopé par les cessions au terme d'une année qui a été marquée par de nombreuses transactions, le chiffre d'affaires, lui, bénéficie de la nouvelle division axée sur les produits pour toiture et revêtements de façades pour laquelle le cimentier suisse a multiplié les acquisitions, a-t-il indiqué dans un communiqué ce vendredi. Cette nouvelle division a déjà contribué « à 19% du chiffre d'affaires », a souligné son directeur général, dans le communiqué alors que le groupe, issu de la fusion en 2015 avec le français Lafarge, s'est fixé pour objectif qu'elle représente 30% de ventes du groupe d'ici 2025. Au total, en 2022, le groupe, actif dans le ciment, le béton et les granulats, a scellé pas moins de 23 transactions, incluant 4 cessions, dont celles de ses filiales en Inde, et 19 acquisitions, 6 d'entre elles visant à renforcer sa nouvelle division.

Un déploiement aux Etats-Unis

Dans un communiqué séparé, Holcim a annoncé que son président, Beat Hess, à la tête du groupe depuis 2016, ne se représentera pas lors de la prochaine assemblée générale en mai et passera le flambeau à Jan Jenish, qui assumera simultanément le poste de directeur général et de président du groupe durant « un temps limité ». Un successeur sera annoncé au cours des douze prochains mois. « Le conseil d'administration voit ce double mandat comme une transition pour protéger l'actuelle transformation d'Holcim », indique le groupe dans le communiqué.

Arrivé aux commandes en 2017, Jan Jenish avait dans un premier temps procédé à des cessions d'actifs pour réduire la dette du groupe qui s'était alourdie après sa fusion en 2015 avec le français Lafarge. Mais depuis le rachat en 2021 de l'américain Firestone Building Products auprès du groupe japonais Bridgestone pour 3,4 milliards de dollars, Holcim a multiplié les acquisitions. Début février, le groupe a ainsi indiqué avoir conclu le rachat de Duro-Last, un fabricant américain de systèmes de toiture, pour près de 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros), cinquième acquisition en 2022. Il avait, précédemment, repris l'américain Malarkey Roofing Products. En outre, fin janvier, le cimentier suisse avait annoncé le rachat de treize carrières aux Etats-Unis auprès de Pioneer Landscape Centers, sans dévoiler le montant de la transaction. Une opération qui lui permettait de se renforcer dans la région de Denver, de Phoenix et de Colorado Springs et de compléter une acquisition de réserves dans les granulats déjà effectuée en décembre dans le Colorado.

Des acquisitions également en France

Holcim ne se concentre pas seulement sur les Etats-Unis et vise également l'Europe. Début janvier, le cimentier a, en effet, manifesté sa volonté de se renforcer en France avec le rachat de Chrono Chape, un fabricant de chapes en ciment. « Avec cette opération, nous allons étendre notre gamme de services et notre empreinte géographique en France », s'était alors réjoui Miljan Gutovic, directeur régional d'Holcim pour l'Europe. Le groupe a également racheté PRB, un fabricant d'enduits de façades basé en Vendée et procédé à des acquisitions ciblées dans le ciment et les granulats, entre autres avec le rachat de six carrières en France auprès du groupe Famy.

En outre, le cimentier a, de nouveau, ouvert son portefeuille en janvier pour racheter l'entreprise italienne Nicem, spécialisée dans le carbonate de calcium naturel. Avec le rachat de cette entreprise basée à proximité de Bergame, dans le Nord de l'Italie, le groupe entend ainsi se renforcer dans les matériaux à faible empreinte carbone.

(Avec AFP)