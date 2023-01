Holcim poursuit sa stratégie de décarbonation en rachetant l’italien Nicem

Le cimentier Holcim, valorisé 31 milliards d'euros en bourse a ouvert son portefeuille pour racheter l'entreprise italienne Nicem, explique-t-il dans un communiqué ce mardi, sans toutefois dévoiler le montant de la transaction. Nicem est spécialisée dans le carbonate de calcium naturel. Avec le rachat de cette entreprise basée à proximité de Bergame, dans le Nord de l'Italie, le groupe se renforce dans les matériaux à faible empreinte carbone, indique-t-il dans un communiqué.

Nicem dans la stratégie du décarbonation de Holcim

L'entreprise approvisionne en carbonate de calcium broyé des clients des secteurs de la construction, du plastique, du caoutchouc et de la peinture, comme l'a précisé le groupe suisse. Le carbonate de calcium est une matière première très polyvalente et à faible teneur en carbone qui, espère Holcim, contribuera à la décarbonisation du béton prêt à l'emploi.

Car Holcim joue contre la montre pour devenir plus écologique. Le 1er janvier 2022, la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs dite « RE2020 » est entrée en vigueur. Tous les matériaux de construction pourront encore être utilisés mais à condition, qu'à horizon 2031, « les matériaux plus usuels comme la brique et le béton se soient décarbonés ». Holcim est en train de réduire la part de l'activité ciment et béton nuisible au climat dans les ventes du groupe.

Le cimentier veut se diversifier

Ce rachat est loin d'être le seul. Toujours dans sa stratégie de décarbonation du béton, le groupe suisse, issu de la fusion en 2015 avec le français Lafarge, a multiplié les acquisitions depuis le rachat en 2021 de l'américain Firestone Building Products auprès du groupe japonais Bridgestone pour 2,9 milliards d'euros et Malarkey Roofing Products pour plus d'1,2 milliard d'euros,

Il a ainsi mis en place une nouvelle division pour laquelle il a multiplié les petites acquisitions ciblées. Holcim a notamment racheté l'entreprise vendéenne Produits de revêtements du bâtiment (PRB) pour un montant non dévoilé, en janvier 2022. Il s'agit du premier fabricant français indépendant (autoproclamé) d'enduits de façade et troisième producteur de mortiers techniques en France.

(Avec agences)