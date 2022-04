Immobilier : l'économiste Robin Rivaton quitte Eurazeo pour Stonal

Il a écrit sept livres, principalement sur la fabrique de la ville, conseillé Augustin de Romanet chez ADP, travaillé pour Valérie Pécresse à la région Île-de-France, lancé l'association Real Estech pour promouvoir l'innovation dans l'immobilier... A 34 ans, l'économiste libéral Robin Rivaton annonce son départ de l'investisseur Eurazeo pour la jeune pousse Stonal, autoproclamée "plateforme digitale de performance immobilière leader en France".

Lire aussi 10 mnFrench Tech : pourquoi n'y a-t-il pas plus de licornes dans l'immobilier ?

"L'alliance parfaite de l'exploitation des bâtiments et de la tech"

Pour autant, "je ne quitte pas totalement l'univers du capital-risque car je continuerai à conseiller mes collègues en matière d'investissements" , explique, à La Tribune, le désormais directeur général d'une startup fondée en 2017, dotée de 120 salariés et proposant aux gestionnaires et aux propriétaires d'actifs immobiliers un site centralisant toutes les informations de leur patrimoine.

"Je rejoins Stonal parce que je pense que c'est l'alliance parfaite de l'expertise dans l'exploitation des bâtiments et de la tech", ajoute Robin Rivaton.

La jeune pousse se présente en effet comme l'outil qui permet de générer automatiquement des indicateurs ESG (Environnementaux, sociaux et de gouvernance) et ISR (Investissement socialement responsable), de s'assurer de la conformité réglementaire et de préserver la valeur de cession des actifs.

Après avoir investi, chez Eurazeo, dans Electra, Iroko, Cove, Comet Meetings, Sunfire, Sideros, tout en conseillant Allthings, Idéal Groupe, PowerHouse Habitat, Kabin, Habx ou encore Sogeprom, la filiale immobilière de la Société générale, le trentenaire continuera "également de siéger dans les différents conseils d'administration de l'immobilier", poursuit-il.

Lire aussi 13 mn« Refondons l'intégralité de la fiscalité immobilière autour d'un impôt unique ! » (Robin Rivaton)

L'ambition de participer au débat public sur l'immobilier et le logement

Désormais directeur général, Robin Rivaton va couvrir toute l'activité de sa nouvelle entreprise. "Mes chantiers prioritaires sont le marketing, le recrutement et l'expansion internationale", affirme encore Robin Rivaton. D'autant que Stonal annonce aujourd'hui la levée de 20 millions d'euros auprès de Raise Investissement pour atteindre les 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à cinq ans, contre 10 millions aujourd'hui.

Éditorialiste à L'Express et auteur d'un rapport remarqué en février 2022 sur le logement, "bombe sociale à venir", il affirme avoir "'encore plus l'ambition de participer au débat public sur l'immobilier et le logement". "En tant qu'acteur de la transformation environnementale et digitale du bâtiment, je pense avoir des messages à faire passer", dit-il encore.

Les chantiers ne manqueront pas. Depuis le 1er janvier dernier, la nouvelle réglementation environnementale des bâtiments neufs dite "RE2020" est entrée en vigueur. De la même façon que le gouvernement vient de charger la direction générale de l'Energie et du Climat (DGEC) de décarboner un secteur qui pèse 125 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 1,155 million de salariés et 410.000 entreprises.

Lire aussi 3 mnDécarbonation du bâtiment : la France veut déployer un comité de pilotage pour viser la neutralité carbone