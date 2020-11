« Une grande fierté pour SOGEPROM de réaliser un des ouvrages olympiques et de participer à la dynamique de la Seine-Saint-Denis. », Loïc Madeline (SOGEPROM)

Pourquoi se lancer dans ce projet et comment avez-vous réussi à vous différencier des autres compétiteurs dans cet appel à projet lancé par la SOLIDEO ?

Ce projet du Village des médias correspond à la création de valeur que nous souhaitons apporter aux territoires, pas seulement un projet immobilier de plus mais une véritable réflexion à l'échelle de la ville de Dugny pour raccorder ce nouveau quartier à la ville dans son ensemble, et plus largement au territoire. Notre engagement est de participer activement à la dynamisation du Grand Paris et notamment au désenclavement de l'Est parisien.

Dans un projet de cette envergure, il faut être excellent à tous les niveaux. Notre avantage est d'avoir pu proposer une solution globale, garantie par la complémentarité des équipes de Sogeprom et de DBI : la solidité d'un groupe bancaire associé à un groupe de construction reconnu.

Pendant 18 mois, en tant que chefs d'orchestre, nous avons travaillé entourés d'un écosystème riche d'une trentaine de partenaires (architectes, urbanistes, paysagistes, énergéticiens, écologues, experts juridiques, exploitants...) pour co-construire une véritable cité jardin du XXIè siècle.

Quels sont les enjeux pour SOGEPROM dans cette aventure ?

Le premier enjeu est celui de la biodiversité car le terrain de l'Aire des Vents est situé dans le prolongement du Parc Georges Valbon, communément appelé Parc de La Courneuve, troisième poumon vert de la région parisienne après le Bois de Vincennes et le Bois de Boulogne. Nous souhaitons en faire un quartier paysager et durable (labellisé BiodiverCity®) et préserver la faune et la flore. Le futur quartier sera un véritable relais de la biodiversité : 40% des espaces plantés en pleine terre, une démarche de réemploi des sols pollués, des toitures refuges pour la biodiversité végétalisées et de nombreux jardins potagers permettant de maintenir des îlots de fraîcheur. Au niveau de la construction, les matériaux seront sains et naturels, avec une faible empreinte carbone et nous apporterons de l'innovation utile comme, par exemple, la production d'énergie par biomasse associée à une pompe à chaleur CO2.

Notre deuxième enjeu est celui de l'héritage des Jeux. Le Village des médias accueillera les journalistes et techniciens médias du monde entier pendant les Jeux. Il laissera ensuite place à un nouveau quartier mixte constitué de logements, de commerces de proximité, d'activités économiques et d'équipements.

Il est essentiel pour nous de penser à l'appropriation par les habitants actuels et futurs de ce nouveau quartier, en veillant à apporter de nombreux services et à favoriser la mixité intergénérationnelle. Nous intégrons leurs attentes dès le départ pour que ce quartier soit pensé et réfléchi pour eux, avec des aménagements évolutifs dans l'esprit de la ville du quart d'heure et de nombreux espaces extérieurs pour maintenir la nature dans la ville.

Et le troisième enjeu, qui nous tient particulièrement à cœur, est celui de l'inclusion dans nos engagements RSE. Au-delà de la qualité de la construction dans le respect des normes environnementales, nous voulons favoriser la création de valeur par l'économie, pendant la phase de conception et de construction puis pendant la vie du quartier. 175 emplois seront créés grâce à notre projet (maison médicale, crèche, résidences seniors, commerces), ils généreront une nouvelle dynamique à l'échelle de l'ensemble de la ville de Dugny.

Par ailleurs, pendant la phase conception et construction, nous favorisons également la collaboration avec des entreprises du territoires et des structures d'insertion par l'économie locale. C'est aussi une opportunité pour nous de participer à la dynamique et au profond changement en cours de l'image de la Seine-Saint-Denis.

Comment ce projet impacte-t-il vos équipes ?

Ce projet a une résonance particulière car il est porteur de beaucoup de valeurs. Celles des Jeux tout d'abord : amitié, respect et excellence. Et celles qui sont propres à SOGEPROM : l'esprit d'équipe car ce projet est porté par des équipes pluridisciplinaires, la créativité incarnée par les innovations et l'esprit responsable car nous voulons agir pour mieux vivre la ville.

Il ne faut pas oublier notre fierté, celle de participer à la réalisation d'un des ouvrages olympiques majeurs pour les Jeux de Paris de 2024. C'est une occasion unique !

Le chemin est encore long et nos équipes sont à la fois boostées et conscientes de l'enjeu de réussite que nous portons au travers de ce projet. Il favorise l'engagement des collaborateurs et rayonnera sur l'ensemble du groupe Société Générale.

* SOGEPROM est la filiale de promotion immobilière du groupe Société Générale