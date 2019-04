« Refondons l'intégralité de la fiscalité immobilière autour d'un impôt unique ! » (Robin Rivaton)

LA TRIBUNE - La crise des « gilets jaunes » n'en finit pas, malgré le grand débat. Beaucoup ont fait le lien avec la fracture des territoires. La métropolisation est-elle devenue malheureuse ?

ROBIN RIVATON - Les gens ne choisissent pas seulement leur lieu de vie par rapport à leur emploi, ils le font aussi par rapport à la probabilité que leurs enfants vivent mieux. Cela a été le moteur de l'exode rural : on vivait parfois moins bien dans les villes, mais on pouvait espérer un progrès pour les générations futures. Le mouvement pavillonnaire des années 1970 et 1980 a été fondé sur ce postulat : vous vivrez mieux en quittant les grands ensembles.

Cette promesse faite aux classes moyennes s'est dorénavant inversée : les emplois et les opportunités de progression sociale se situent en zone métropolitaine. La pression démographique est donc devenue énorme, avec une demande gigantesque. Sans parler des familles qui divorcent et dé-cohabitent et plus généralement des modèles familiaux qui se restructurent. Face à cela, l'offre de logements est contrainte. Nulle part, on n'en produit suffisamment pour répondre à la pénurie. Les villes se figent. Les prix élevés ne sont que la...