L'actionnariat du groupe NGE chamboulé avec l'entrée du fonds Montefiore au capital

Le fonds d'investissement Montefiore va acquérir 28 % de NGE, quatrième groupe de BTP français derrière les géants Vinci, Bouygues et Eiffage. Cette arrivée coïncide avec le départ de deux actionnaires de longue date, Crédit Mutuel Equity et Bpifrance, et la remontée de l'actionnariat interne.