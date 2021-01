BTP : Wargon ouverte à des «ajustements» sur la réglementation environnementale

C'est une petite phrase qui risque de ne pas passer inaperçue dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP). Interrogée ce mardi 5 janvier à Bercy par La Tribune sur la réglementation environnementale 2020 dite « RE 2020 », dévoilée fin novembre et aussitôt critiquée, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, s'est prononcée sur de possibles « ajustements sur les contenus et les délais ».

La RE 2020, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet prochain, impose aux professionnels de la construction neuve de recourir à des matériaux et à des modes constructifs qui peuvent stocker le carbone. Par exemple, les matières biosourcées, d'origine renouvelable (biomasse), végétale (bois) ou animale. La nouvelle réglementation acte également la sortie progressive du gaz dans les bâtiments neufs, alors qu'il alimente les trois quarts des nouveaux bâtis et la majorité des maisons et immeubles anciens. Le biogaz sera de même banni dans le neuf, devant se substituer au gaz d'origine fossile dans l'existant.

« Les discussions sont ouvertes en confiance »

Une concertation est en cours entre les acteurs privés et publics sous la houlette du Conseil...