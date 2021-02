"Couvre-feu" en Suède pour endiguer une troisième vague qui se profile

"Le variant britannique se propage très rapidement (...) Ce variant sera très probablement la souche dominante (du virus) d'ici quelques semaines", a expliqué Anders Tegnell, mardi. Anders Tegnell, médecin épidémiologiste, a joué un rôle-clé dans les décisions des autorités suédoises pendant la pandémie de grippe A (H1N1) de 2009. En 2020, il occupe le poste d'épidémiologiste en chef de la Suède. (Crédits : Reuters)

Le pays a toujours écarté toute solution de confinement. De fait, les mesures prises sont très peu contraignantes depuis le début de la pandémie, mais avec l'accélération des contaminations et le bilan létal qui reste le plus élevé de Scandinavie (bien que très inférieur à maints pays européens), la Suède se sait moins à l'abri qu'auparavant et le "durcissement" annoncé mercredi ressemble beaucoup au "couvre-feu" en vigueur chez nous.