Vaccination : ruée des Français sur Doctolib

Si le discours du chef de l'Etat en début de semaine a électrisé la mouvance « covido-sceptique » dénonçant une « dictature sanitaire », elle a aussi engendré un nouveau record : plus de 2 millions de Français ont pris rendez-vous sur Doctolib pour se faire vacciner contre le Covid-19 depuis lundi soir, a annoncé mercredi matin la plateforme.

Mardi, son patron, Stanislas Niox-Chateau, avait estimé sur BFMTV que la campagne de vaccination allait « monter vite à quatre, cinq millions d'injections par semaine », du fait des mesures prises par le gouvernement.

Sanctions allant jusqu'au licenciement

En effet, le président de la République a décidé de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants et ceux au contact des personnes fragiles - y compris à domicile. Les quelque 1,5 million de personnes non-vaccinées sur les 4 millions concernées, auront jusqu'au 15 septembre pour sauter le pas, sous peine de « sanctions » pouvant aller de la suspension du contrat de travail, à la mise à pied, voire à un licenciement, a précisé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Le chef de l'Etat a également étendu le pass sanitaire, jusque-là prévu pour les rassemblements de plus de 1.000 personnes, à l'entrée de la plupart des lieux publics : bars, restaurants, centres commerciaux ou encore transports (sauf le transport local) et lieux culturels comme les cinéma ne seront accessibles qu'avec la présentation d'une preuve de vaccination, de test négatif ou de certificat de rétablissement. Et ce de manière imminente : certaines de ces mesures entreront en vigueur dès cet été.

Incitation maximale

Car le gouvernement s'inquiète de la progression du variant Delta, deux fois plus contagieux, alors que le nombre de cas positifs a bondi à près de 7.000 mardi soir - un niveau plus vu depuis le début juin. Ce chiffre pourrait flamber à 35.000 nouvelles contaminations début août, en l'absence d'efforts pour limiter la circulation du virus, selon une récente modélisation de l'Institut Pasteur.

« Il n'y a pas d'obligation vaccinale [pour tous, ndlr], il y a une incitation maximale », a souligné le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, « satisfait de voir que le message du président de la République a été entendu ».

Le taux d'incidence du virus (nombre de personnes testées positives sur 100.000 habitants) a déjà plus que doublé entre la fin juin et actuellement, à 37,4 (contre 15 pour 100.000).

Avec AFP