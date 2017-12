Akuo Energy émet son troisième green bond

A la veille d'un sommet parisien dédié à la finance climat, le succès du troisième green bond émis par Akuo Energy illustre la popularité de ce mode de financement, qui devrait dépasser cette année les 120 milliards de dollars à l'échelle mondiale, contre 80 milliards en 2016. C'est la troisième opération de ce genre réalisée par le groupe depuis juin 2015. Son premier green bond était une première en France pour un producteur indépendant. Le troisième lui a permis de lever 60 millions d'euros en lieu et place des 50 millions initialement visés, dont 50 millions sur une souche à 6 ans et 10 millions sur une souche à 7 ans. Les obligations émises sur la souche 6 ans ont été souscrites pour plus de la moitié par de nouveaux souscripteurs, dont plusieurs grands institutionnels.

En huit ans, Akuo Energy a multiplié les outils de financement. Outre ces obligations vertes, le groupe a lancé en 2015 avec la Banque européenne d'investissement un programme d'investissement de 329 millions d'euros dédié aux énergies renouvelables, et lancé en mars dernier AkuoCoop, sa propre plateforme de crowdfunding. Au total, il a levé 216 millions d'euros sous forme de placement privé.

Attrait renforcé du marché pour l'économie verte

Cette nouvelle levée de fonds, associée à l'entrée à son capital de Colam Entreprendre annoncée en novembre dernier, doit servir à la mise en service de nouvelles capacités de production détenues en propre et à rallonger la maturité de sa dette via le remboursement d'emprunts existants.

Colam, holding familial du groupe de distribution de matériel électrique Sonepar, remplace un autre « family office », Cogepa, qui détenait 20 % d'Akuo Energy. A l'issue de l'opération, Colam serait propriétaire d'un tiers du capital.

Akuo Energy a poursuivi sa croissance en 2017, avec 254 MW, soit 52%, de capacités installées supplémentaires sur le second semestre. Cela devrait générer dès 2018 une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires, qui s'établissait à 168 millions d'euros en 2016.

Son président et fondateur Eric Scotto s'est notamment réjoui dans un communiqué de « ce nouveau record aussi bien en termes de montant levé que de temps pour réaliser cette levée ou encore de conditions associées à l'opération ». Il y voit des signes non seulement de « la maturité et de la robustesse d'Akuo Energy » mais aussi « de l'attrait renforcé du marché pour financer l'économie verte ».

Attrait que devraient confirmer de nombreuses annonces attendues lors du Climate finance day et du One planet summit des 11 et 12 décembre prochains.