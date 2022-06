Pourquoi Total énergies mise sur le bio-éthanol ?

Rouler moins cher tout en préservant mieux l'environnement. Pour résoudre cette équation posée à tous les opérateurs de la mobilité, Total énergies accélère clairement sur la distribution de Super-éthanol E85. Ce carburant agricole issu, à 85% de la culture de betterave, de maïs et de blé, est devenu l'un des axes centraux de la politique de transition énergétique que la compagnie déploie vis-à-vis des consommateurs mais aussi de ses propres installations. Guillaume Larroque et d'Agnès Bernard, respectivement directeur du marketing Europe et directrice des carburants de Total énergies, sont venus rappeler le 31 mai à Tours le bienfondé, selon eux, de ce choix de la compagnie pour ses stations-services, effectué au même titre que l'enseigne de grande distribution Intermarché. Le Super-éthanol E85 permet d'une part de réduire de 40% les émissions de CO2 provoquées par les moteurs thermiques. Moins taxé, le prix au litre, environ 0,70 centimes d'euro, est en second lieu nettement plus attractif que celui de l'essence. Dans le contexte actuel de hausse très sensible des tarifs des carburants, Total Energies constate un engouement de plus en plus marqué des consommateurs pour le bio-éthanol. « La consommation représente en 2022 4 à 5% des volumes d'essence globaux, soit environ 600 000 litres sur 15 millions, explique Agnès Bernard. Nous espérons doubler cette proportion d'ici 2025 ». Pour y parvenir, la compagnie, qui dispose de 850 stations équipées dans l'Hexagone (sur 3450), compte ainsi encore développer significativement son parc à l'horizon 2025.

Freins au développement

Proposé depuis une dizaine d'années le Super-éthanol E85 se heurte à un écueil de taille : l'offre réduite de modèles disponibles. Parmi les constructeurs automobiles, seuls Ford, Jaguar et Range Rover proposent des véhicules compatibles d'origine (Flex fuel) avec ce type de carburant. Renault et Peugeot se sont eux plutôt tournés vers les moteurs électriques à l'instar de Toyota. Afin de gommer l'écueil de l'offre, des boitiers d'homologation sont toutefois proposés entre 800 et 1500 euros l'unité pour convertir les véhicules à essence classiques au bio-carburant au méthanol. Un investissement qui est amorti entre 12 et 16 mois, selon Guillaume Larroque. L'autre handicap du Super-éthanol E86 reste la surconsommation de l'ordre de 20%.

Le fait d'avoir choisi La Touraine comme tremplin de la campagne de promotion du carburant vert n'est pas fortuit. L'une des premières régions agricoles de L'Hexagone, le Centre Val de Loire en est un point d'ancrage avec pas moins de 35 stations équipées de pompes au bio-éthanol. Sur ses autres champs d'activité,Total énergies est également très active au sein de la collectivité régionale qui s'est fixée comme objectif la réduction de 50% des émissions de gaz à effet de serre sur son territoire à l'horizon 2030. Elle a été à l'initiative de la première Cop sur le climat en 2020. La compagnie, qui emploie quelque 3.300 salariés dans la région, en a fait l'un de ses terrains privilégiés vis-à-vis de ses différentes sources d'énergies renouvelables. Total énergies s'est ainsi positionné en 2021 et 2022 sur plusieurs appels à projets sur la fabrication d'hydrogène vert. Le groupe présidé par Patrick Pouyanné développe par ailleurs localement de fortes ambitions en matière d'électrice durable. Avec à ce jour une production annuelle de 172 mégawatts, Total énergies décuplera ses capacités en 2022. A la clé, la construction à Gien dans le Loiret de la plus grande centrale de panneaux solaire installée en France, qui sera inaugurée en grandes pompes le 10 juin.