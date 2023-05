Comment le Grand Est a attiré Holosolis, la plus grande gigafactory de panneaux solaires

Franck Leroy, président (Divers Droite) du Conseil régional du Grand Est, aurait volontiers dévoilé cette implantation industrielle majeure dès le mois d'avril, quand tous les voyants étaient passés au vert pour le projet porté par Holosolis à Hambach (Moselle). Mais il a fallu attendre Choose France, la grand-messe dédiée aux investissements étrangers organisée le 15 mai à Versailles par Emmanuel Macron, pour lever le voile sur cette future usine gigantesque : 710 millions d'euros d'investissement, 1.700 emplois et une capacité de production de 5 gigawatts. « Ce sera la plus grande usine de panneaux photovoltaïques en Europe », s'est réjoui Franck Leroy au lendemain de l'annonce.

Lire aussiPanneaux solaires : une deuxième gigafactory va voir le jour en France pour s'affranchir de l'ultra domination chinoise

L'investisseur, Holosolis, est un consortium issu du rapprochement, en 2022, entre le fonds européen EIT InnoEnergy, le spécialiste français des énergies renouvelables IDEC et un autre français, TSE, spécialisé dans l'agrivoltaïsme. L'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT), réseau d'innovation créé par l'Union européenne dans le cadre de son programme Horizon 2020, figure parmi les soutiens d'Holosolis.

La région chef de file

Comment la zone industrielle de Hambach, située à mi-chemin entre Metz et Strasbourg, aux confins de la Lorraine et de l'Alsace, a-t-elle réussi à damer le pion à « une soixantaine de sites européens concurrents », dont quatre étaient situées en France ? « Nous avons tiré profit de notre méthode : ici, tous les acteurs du développement économique d'une seule voix », répond Franck Leroy. La Région a joué son rôle de chef de file territorial dans l'action économique, entraînant dans son sillage les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), l'établissement foncier du Grand Est en charge des acquisitions foncières, les services de l'Etat et les agences d'attractivité.

Depuis 2021, la communauté de communes de Sarreguemines Confluences a bouclé un cycle d'investissements de près de 20 millions d'euros consacrés à l'aménagement de sa zone d'activités de l'Europôle (51 hectares), viabilisés et connectés à tous les réseaux nécessaires (fluides, énergie) pour accueillir un projet majeur. L'épisode malheureux du retrait du norvégien REC Solar, qui avait promis jusqu'en septembre 2022 d'investir 681 millions d'euros dans son propre projet de panneaux photovoltaïques, sur le même terrain à Hambach, s'est apparenté à une douche froide. REC Solar construira finalement deux usines, l'une en Inde et l'autre aux Etats-Unis. « L'investisseur initial a cédé aux sirènes nord-américaines de l'IRA », déplorait encore il y a six semaines Franck Leroy.

Mais cet échec n'a pas étouffé l'enthousiasme des acteurs locaux. « Nous sommes restés conscients de nos atouts », se félicite Franck Leroy, en citant « la forte présence de l'industrie avec plus de 300.000 emplois dans le Grand Est, l'avantage d'être une région frontalière avec 750 kilomètres de frontières et un accès direct aux marchés européens, et le positionnement stratégique de l'Est de la Moselle, toute proche de l'Allemagne ». Sans omettre un lobbying intense. « Depuis le désistement de REC Solar, les services de la Région ont été en relation constante avec le cabinet du ministère de l'Industrie, qui nous a aiguillés vers les bons porteurs de projets et vers Holosolis », confirme un proche collaborateur de Franck Leroy.

L'expérience de la Smart

Reste à concrétiser la construction de l'usine, à assister les investisseurs d'Holosolis dans leur ingénierie financière, et à recruter 1.700 salariés : un record dans le Grand Est, où le taux de chômage moyen (7 %) masque de fortes disparités entre les zones frontalières, dynamiques, et d'autres territoires défavorisés. A Sarreguemines, les services de l'Etat et Pole Emploi sont rodés à cet exercice depuis l'annonce en décembre 1994 de l'implantation de la "Swatchmobile", la future Smart arrivée en Moselle avec 983 postes à pourvoir. En juillet 2020, la région a accompagné le déploiement d'une politique de formation pour accompagner la transition des employés de Smart, repris par le groupe britannique Ineos pour assembler à Hambach le 4x4 Grenadier. L'usine de panneaux photovoltaïques d'Holosolis se situera à portée de vue de cette usine automobile, de l'autre coté de l'autoroute A4.

« La disponibilité de la réserve foncière a été déterminante dans la décision d'Holosolis », veut croire Franck Leroy, qui a fait de la réindustrialisation son axe stratégique pour le développement économique du Grand Est. « Nous avons été plus touchés par la désindustrialisation que nos voisins allemands. Nous allons renverser la tendance », promet le successeur de Jean Rottner, qui avait fixé l'objectif à 500 relocalisations industrielles au commencement de son mandat en 2020. « Nous en sommes à 109 projets », a calculé Franck Leroy. Holosolis, le plus grand de ces projets, sera opérationnel en 2025 et fournira ses panneaux photovoltaïques à plein régime (10 millions d'unités annuelles) en 2027.