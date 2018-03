Déboires de l'EPR en Finlande : accord amiable en vue entre Areva et TVO

Le groupe nucléaire français Areva (et son partenaire Siemens) et l'électricien finlandais TVO sont sur le point de signer un accord à l'amiable pour mettre fin au litige qui les oppose sur le chantier du réacteur EPR troisième génération d'Olkiluoto en Finlande, qui a accumulé 10 ans de retard, a indiqué ce samedi le quotidien le Monde

"Les discussions avec le fournisseur ont bien progressé. Il est possible qu'un accord soit conclu dans les prochains jours", a déclaré à Reuters un porte-parole de Teollisuuden Voima (TVO), Pasi Tuohimaa.

Plusieurs centaines de millions d'euros

"On s'oriente vers un bon accord pour Areva", a indiqué une source proche du dossier à Reuters. Selon le Monde, Areva s'engagerait à payer à TVO des pénalités de plusieurs centaines de millions d'euros, afin de régler le conflit qui l'oppose à TVO sur les retards et dépassements de coûts du réacteur nucléaire en construction en Finlande. L'accord a pour objectif de mettre un terme à la procédure d'arbitrage international engagée depuis une dizaine d'années, précise-t-on de source proche du dossier.

Mise en service en mai 2019

La construction du réacteur de troisième génération par le groupe français à Olkiluoto (sud-ouest de la Finlande) connaît d'importants retards et surcoûts, qu'Areva et TVO s'imputent mutuellement. Les deux groupes ont porté leur différend devant un tribunal d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale (ICC) à Paris. Areva réclame 3,4 milliards d'euros de dédommagements au finlandais, et TVO 2,6 milliards au français.

TVO a plusieurs fois revendiqué des arbitrages partiels en sa faveur dans ce dossier mais aucun détail n'avait filtré, la procédure étant confidentielle. La mise en service du réacteur EPR d'Olkiluoto, prévue initialement pour 2009, est désormais programmée pour mai 2019, alors que le chantier a débuté en 2005.