EDF : « avis favorable » du Parlement à la nomination de Luc Rémont comme PDG

C'était officiel depuis le 29 septembre dernier, c'est désormais approuvé par le Parlement : Luc Rémont prendra bien la tête d'EDF. Le Parlement a approuvé, ce mercredi, la désignation de celui qui est l'actuel numéro deux de Schneider Electric à la tête des opérations internationales comme PDG de l'électricien sur proposition de l'Élysée, a appris l'AFP de sources parlementaires.

Cette validation est intervenue à l'issue d'un vote durant lequel il a recueilli 32 avis favorables sur 61 exprimés à l'Assemblée nationale, et 26 votes favorables sur 45 exprimés côté Sénat. Pour être validée, sa candidature ne devait pas recueillir l'opposition de plus de 3/5e des membres des deux commissions réunis. Les commissions des Affaires économiques de l'Assemblée nationale et du Sénat « ont émis un avis favorable à la nomination de M. Luc Rémont aux fonctions de PDG d'EDF », selon un communiqué de l'Assemblée nationale. Ce passage était obligatoire pour le futur PDG selon deux lois du 23 juillet 2010 relatives à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution qui veulent que la nomination par le Président de la République soit soumise à l'avis favorable des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Fin connaisseur du public, des finances et de l'industrie

Polytechnicien (promotion 1988) et diplômé de l'École nationale supérieure de techniques avancées, Luc Rémont présente l'avantage d'être un fin connaisseur de trois mondes bien distincts : le public, les finances et l'industrie.

Après avoir commencé sa carrière en 1993 en tant qu'ingénieur à la Direction générale pour l'armement (DGA), il a intégré trois ans plus tard le ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, où il a évolué à de nombreux postes. Il est ainsi passé par le Trésor, puis aux participations de l'État français dans les sociétés de transports, avant d'intégrer les cabinets de Francis Mer, puis de Nicolas Sarkozy, et enfin de Thierry Breton à Bercy, de 2002 à 2007.

Il s'est ensuite dirigé vers le privé chez Merrill Lynch pendant deux ans puis chez le poids lourd des équipements électriques et des automatismes industriels Schneider Electric France. En 2014, il s'est hissé jusqu'à la présidence de cette entreprise.

Luc Rémont doit succéder à Jean-Bernard Lévy qui était aux manettes d'EDF depuis 2014. Le départ anticipé de celui-ci a été annoncé cet été en même temps que la renationalisation de l'électricien.

