Engie plonge en Bourse : la taxe européenne sur les profits des énergéticiens sera lourde

L'action Engie chutait de plus de 5% mardi peu après l'ouverture de la Bourse de Paris après que l'énergéticien a évalué l'impact sur son résultat opérationnel en 2023 de la nouvelle contribution européenne sur les profits des groupes énergétiques à un montant compris entre 1,2 et 1,5 milliard d'euros. La somme est significative. Au cours des neufs premiers mois de l'année, le résultat d'exploitation s'élevait à 7,3 milliards d'euros.

Le 6 octobre dernier, les Vingt-Sept ont adopté un règlement relatif à une intervention d'urgence visant à remédier à la hausse des prix de l'énergie. Ce règlement comprend l'application d'un plafonnement des recettes issues de la production d'électricité au moyen de technologies inframarginales. Très concrètement, cette mesure consiste à plafonner les recettes des entreprises qui produisent de l'électricité bas carbone à bas coûts, comme les centrales éoliennes et photovoltaïques « car ces bénéfices ne reflètent pas les coûts de production », avait pointé la cheffe de l'exécutif européen. Objectif : réorienter ces bénéfices dits «inattendus » pour soutenir les entreprises et ménages les plus fragiles.

Ce mécanisme doit être mis en œuvre dans tous les États membres du 1er décembre 2022 au 30 juin 2023, et être potentiellement prolongé. Toutefois, les procédures de transcription en cours dans les États membres comprennent des ajustements par rapport au mécanisme de l'UE, notamment en termes de durée, de champ d'application, de montant du plafond et de mode de calcul des recettes.

"Les principaux impacts pour Engie devraient se produire en Belgique, en France et en Italie (en plus de la contribution extraordinaire déjà existante promulguée avant l'adoption du règlement de l'UE)", précise l'énergéticien par voie de communiqué.

En France, ce règlement européen a été traduit dans la loi de finances pour 2023. Celle-ci prévoit un plafonnement des recettes sur une période de dix-huit mois, allant du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2023. Le montant du plafond varie entre 40 € / MWh et 175 € / MWh selon la technologie de production d'électricité utilisée. Les recettes excédentaires sont taxées au taux de 90 %.

Depuis le début de l'année, l'action Engie a progressé de 2,35%. Elle est l'une des rares de l'indice phare de la Bourse de Paris à être en hausse à ce stade.

(avec AFP)