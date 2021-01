Epaulé par Ardian et GIP, Suez propose une « solution amicale » à Veolia

Le bras de fer entre Veolia et Suez va-t-il toucher à sa fin ? Ce dimanche, Suez a indiqué avoir reçu le soutien des fonds Ardian et GIP. Dans une lettre d'intention à l'état-major de Suez, ceux-ci proposent une « solution amicale » à Veolia. « Dans un contexte amical entre Suez et Veolia, et en tout état de cause sans démantèlement de Suez, la lettre d'intention ouvre la voie à une solution globale avec diverses modalités d'exécution possibles, d'effet équivalent, y compris une offre d'achat des actions Suez par les investisseurs, au prix de 18 euros par action, coupon attaché », précisent Ardian et GIP dans un communiqué.

Le conseil d'administration de Suez, qui s'est réuni ce dimanche, « a accueilli favorablement, à l'unanimité » l'initiative. Celle-ci permettrait « une offre à tous les actionnaires et des modalités d'exécution rapide », précise le groupe dans un communiqué. Il juge que cette démarche permettrait notamment de « renforcer chacun des deux leaders français des services à l'environnement », de « préserver l'emploi en France et à l'international », de « maintenir la concurrence, notamment en France » ou encore « d'accélérer le développement de Suez sur des marchés en pleine croissance ». Veolia et Suez sont à couteaux tirés depuis que le premier a indiqué vouloir racheter le second l'été dernier.

Président du conseil d'administration de Suez, Philippe Varin, précise avoir mandaté Bertrand Camus, le directeur général du groupe, « pour poursuivre les travaux sur cette solution et pour organiser des discussions avec Veolia afin de parvenir à une solution conforme à l'intérêt social ». Dans le communiqué, Bertrand Camus estime que le projet « s'inscrit dans le cadre de la recherche de l'intérêt de l'ensemble des parties prenantes actionnaires, salariés et clients en France et dans le monde ».