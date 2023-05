Gaz : Technip décroche un contrat colossal au Qatar

C'est un contrat colossal, « d'environ 10 milliards de dollars », que vient de décrocher Technip Energies, société française d'ingénierie et de services dans l'énergie, en partenariat avec Consolidated Contractors Company (CCC). Octroyé par le géant gazier du Qatar, cet accord prévoit « la construction de deux trains de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une capacité de production totale de 16 millions de tonnes par an », a indiqué Qatar Energy dans un communiqué ce mardi 16 mai.

Technip Energies a déclaré de son côté avoir remporté un contrat « majeur » en partenariat avec CCC, sans préciser son montant, ni sa part dans la co-entreprise. « Technip détient une majorité capitalistique confortable », a toutefois affirmé à l'AFP une source proche de l'entreprise.

La signature de l'accord a en tout cas eu lieu à Doha en présence du PDG de Technip Energies, Arnaud Pieton, et du directeur de CCC au Qatar, Oussama El Jerbi.

Le Qatar veut booster sa production de GNL

Ces deux trains doivent voir le jour dans le champs de North Field East. Pour rappel, ce projet, couplé à celui North Field South, visent à permettre au pays du Golfe d'augmenter sa production annuelle de GNL. Elle devrait ainsi passer de 77 millions de tonnes par an à 126 millions d'ici 2027. Ils font partie du projet d'expansion du champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde que le Qatar partage avec l'Iran. Un projet dont TotalEnergies est d'ailleurs partenaire.

Outre les deux trains de liquéfaction, d'une capacité de 8 millions de tonnes par an chacun, le projet prévoit une installation permettant la capture et le stockage de 1,5 million de tonnes de carbone par an, « réduisant les émissions de gaz à effet de serre de plus de 25% par rapport à des installations de GNL similaires », selon le communiqué de Technip Energies.

Le Qatar a été en 2022 le deuxième plus gros fournisseur de GNL de l'Union européenne, d'après un rapport de l'Agence internationale de l'Energie (AIE) paru fin février. Il a fourni aux Vingt-Sept 5 milliards de m3 de cette énergie, soit autant que le volume fourni par l'Égypte mais loin des 43 milliards de m3 des États-Unis.

Technip Energies met aussi le cap sur l'hydrogène vert Au-delà des marchés porteurs du GNL, Technip Energies parie sur l'accélération dans l'hydrogène vert. Avec la société belge John Cockerill, spécialiste des électrolyseurs, elle a ainsi annoncé la création d'une coentreprise, Rely, qui ambitionne de devenir un « fournisseur unique » de solutions « compétitives » d'hydrogène vert. Basée en Belgique, elle sera détenue à 60% par Technip Energies et à 40% par John Cockerill. Elle vise un déploiement international et un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros d'ici 2030. « On peut débattre de la vitesse de développement de l'hydrogène, mais on ne peut pas tellement débattre de la nécessité de l'hydrogène (...) pour à terme permettre la décarbonation de nombreuses industries, et notamment de notre industrie de l'énergie et d'autres industries lourdes » - la pétrochimie ou l'agrochimie, a déclaré Arnaud Pieton lors d'une conférence téléphonique début mai. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2023.

