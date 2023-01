Course effrénée au GNL : l'Allemagne inaugure son troisième terminal en un mois

L'efficacité germanique en action. L'Allemagne a mis en service ce vendredi un nouveau terminal d'importation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Brunsbüttel, sur les rives de la mer du Nord. Après Wilhemshaven, également en mer du Nord et Lubmin, au bord de la Baltique, il s'agit de la troisième inauguration de terminal GNL en moins d'un mois dans une Allemagne engagée dans une course contre la montre pour compenser la perte du gaz russe.

Ces terminaux méthaniers permettent de réceptionner et de transformer le gaz livré par navire sous forme liquide pour le retransformer en gaz. L'infrastructure, dotée d'une capacité de 7,5 milliards de mètres cube, doit permettre de livrer 8% de la consommation de gaz de l'Allemagne d'après le gouvernement.

Quatre terminaux méthaniers supplémentaires sont attendus

L'énergéticien RWE, qui pilote le projet, a annoncé que le méthanier « Hoegh Gannet » s'est arrimé vendredi matin à la nouvelle plateforme construite en seulement quelques mois. Il s'agit « d'une nouvelle importante pour assurer la sécurité de l'approvisionnement en Allemagne », a salué le ministre de l'Economie, Robert Habeck, présent à l'inauguration. Berlin n'entend pas s'arrêter là et prévoit de lancer quatre autres terminaux méthaniers grâce à des milliards d'euros de fonds publics débloqués.

Avant la guerre en Ukraine, l'Allemagne ne disposait d'aucun terminal GNL et s'approvisionnait essentiellement par des gazoducs venus de Russie, qui fournissaient 55% de ses importations. L'effondrement des livraisons du russe Gazprom, sur fond de vives tensions entre la Russie et l'Union européenne, a rendu indispensable les importations de gaz liquéfié vers l'Allemagne, y compris via les ports belges, néerlandais et français, ont bondi.

Les ONG pointe le risque de surcapacité

Les importations massives de GNL, vitales pour faire tourner les usines allemandes mais aussi faire fonctionner l'économie, font aussi l'objet de critiques. Les ONG environnementales dénoncent le risque de « surcapacité » en gaz, alors que l'Allemagne n'a pas subi l'hiver de pénuries qu'on lui promettait grâce aux économies réalisées par l'industrie et les ménages.

« Le scénario du pire qui menaçait cet été a été évité jusqu'à présent pour autant que nous puissions le voir: le risque d'un effondrement économique complet, d'une fonte complète du cœur de l'industrie européenne et allemande a été évité », avait reconnu Robert Habeck début janvier, qui défend la construction de terminaux GNL pour sécuriser l'approvisionnement en gaz à terme. « Cela me donne un certain optimisme: nous avons des chances de tenir aussi l'hiver prochain », avait-il salué.

L'Allemagne n'est pas le seul pays européen à se ruer sur le GNL. Les importations de gaz naturel liquéfié en Europe ont crû de 60% en 2022 par rapport à 2021, à 155 milliards de m3, selon le groupe de réflexion IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis). Les principaux importateurs sont les Etats-Unis (+143% par rapport à 2021), du Qatar (+23%) mais aussi de Russie (+12%).

