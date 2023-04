GNL : les États-Unis vont continuer de fournir abondamment l'UE en 2023

Les livraisons américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) aux Européens ont atteint 56 milliards de mètres cubes l’année dernière, soit plus qu'un doublement en seulement un an. Une augmentation liée à la volonté des Vingt-Sept de réduire leur dépendance aux hydrocarbures russes en se tournant vers d'autres production. Et cette dynamique devraient prendre de l'ampleur à l’avenir puisque les États-Unis et l'UE ont indiqué vouloir les maintenir à « un niveau élevé » en 2023.