La PME Solen veut devenir un leader européen du compactage de déchets

Fondée en 1994 à Tremblay-les-villages, à 25 kilomètres de Chartres, dans un premier temps comme bureau d'étude, Solen s'est orienté à partir de 2007 vers la distribution de matériel de compactage de déchets. Elle a mis un pied dans la fabrication industrielle en France après le rachat en 2022 du petit acteur ECP Group, basé à Geneston en Loire-Atlantique. A partir d'une gamme composée d'une cinquantaine de machines différentes, la société s'efforce de suivre une législation de plus en plus drastique concernant l'élimination des déchets et le recyclage des matériaux.

Depuis le décret du 13 juillet 1994, les textes règlementaires identifient sept flux différents : le papier, le métal, la plastique, le verre, le textile, le bois, les minéraux, enfin le plâtre. Solen, qui propose notamment des compacteurs monobloc, des presses à balle et des broyeurs, adresse deux typologies de clients. Il s'agit d'une part des géants de la récupération comme Suez, Veolia et Paprec. D'autre part, la société installe en direct ses machines de tri et de compactage au sein des aires de traitement des collectivités territoriales, ou dans l'enceinte des enseignes de la grande distribution. En France, outre le siège d'Eure-et-Loir, Solen possède deux ateliers de SAV et fabrication, à Amilly dans le Loiret, ainsi qu'à Treillière et à Geneston près de Nantes. Solen emploie 60 salariés au total et a réalisé 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021.

La Banque publique d'investissement a pris en décembre 17% du capital de Solen, par le biais de sa poche France Investissement Energie Environnement. Pour un montant non précisé, BPI France se substitue ainsi à l'un des actionnaires historiques, le fonds d'investissement Albatros. Cette entrée au sein de la PME spécialisée dans la distribution et la fabrication de machines de compactage de déchets aura deux vertus, selon son dirigeant fondateur, Olivier Loiseau. « BPI France va nous aider d'une part à optimiser et accroître l'activité dans l'Hexagone, explique le PDG de Solen. « D'autre part, notre nouvel actionnaire donnera un coup de pouce décisif pour le développement à l'export. Nous ambitionnons ainsi de devenir l'un des acteurs majeurs de cette activité sur l'Europe du Sud-Ouest, notamment l'Espagne, le Portugal, et dans une moindre mesure l'Italie »

Leader en Europe du Sud-Ouest

Grâce à l'entrée de BPI France dans son tour de table, le groupe table en premier lieu sur une diversification de sa gamme de compacteurs grâce à la R&D. La société travaille notamment sur la création d'un réseau connecté de machines, permettant la télégestion à distance. Solen veut aussi améliorer ses systèmes de pesée des déchets, notamment à l'adresse des centres-commerciaux. Certains ont de surcroît mis en place un dispositif de gratification au matériau rapporté vis-à-vis des clients. En second lieu, l'arrivée d'un actionnaire puissant permettra à la PME eurélienne de poursuivre ses opérations de croissance externe.

Solen est ainsi sur le point de racheter deux structures de service après-vente en France et en Espagne. Solen compte enfin s'appuyer sur l 'ingénierie à l'export de BPI France pour donner un coup d'accélérateur à son développement international. La société possède déjà un atelier de fabrication au Portugal, à Torres Vedras, au nord de Lisbonne. « Nous ambitionnons à terme, par voie de croissance organique ou via d'autre acquisitions, de monter en puissance et d'atteindre le leadership sur l'Europe du Sud-Ouest », assure Olivier Loiseau. Sur le marché de plus en plus concentré des fabricants de compacteurs de déchets, l'allemand Bergmann domine depuis un demi-siècle les marchés du Nord et de l'Est européens. D'ici cinq ans, Solen compte, elle, doubler son chiffre d'affaires à 30 millions d'euros et faire monter ses effectifs à 140 collaborateurs.