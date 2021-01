Les majors du pétrole contraintes d'embrasser la transition énergétique à marche forcée

(Crédits : Reuters)

De plus en plus pressés par leurs actionnaires sur les questions climatiques et forcés de diversifier leurs activités face à l'incertitude qui plane sur la demande et les prix de l'or noir, les grands groupes pétroliers multiplient les investissements dans le solaire et l'éolien. S'ils représentent plusieurs milliards d'euros par an pour les majors européennes, ces investissements dans les renouvelables restent encore très minoritaires dans leurs dépenses totales. Mais la crise sanitaire agit comme un accélérateur.