Nucléaire : Bruno Le Maire affirme qu'il faut "plus de réacteurs"

Bruno Le Maire confirme le plan de route présidentiel en matière de production nucléaire. La France a besoin de réacteurs nucléaires, a estimé mardi le ministre de l'Economie, alors que le pays s'apprête à relancer un programme de construction de réacteurs de nouvelle génération. EDF avait en effet fait à l'Etat une proposition pour construire dans un premier temps 6 nouveaux modèles d'EPR (EPR2). Mais dans un récent rapport de la Cour des Comptes, il en faudrait potentiellement quatre à cinq fois plus. Bercy semble avoir pris en compte cette recommandation.

"Si nous voulons réindustraliser le pays, avoir une vraie reconquête industrielle, ce qui est au coeur de notre ambition avec le président de la République, il faut un nombre significatif de réacteurs nucléaires", a répondu le ministre à des journalistes en marge de l'ouverture du salon World Nuclear Exhibition, près de Paris.

"Le président de la République déterminera le nombre de réacteurs nécessaires mais réindustrialiser et décarboner, ça veut dire plus de réacteurs nucléaires pour produire plus d'électricité qui va servir à la décarbonation des grands sites industriels", a-t-il poursuivi.