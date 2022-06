Énergies renouvelables : le plan de sauvetage de la filière pour éviter une cascade de défaillances

La filière redoute que de nombreux projets solaires, éoliens, hydrauliques et biogaz ne voient pas le jour en raison du contexte actuel de flambée des prix (matières premières et transports) et de hausse des taux d'intérêt. Ils tirent la sonnette d'alarme à l'heure où la France accumule un net retard dans sa transition énergétique et où les inquiétudes grandissent sur la sécurité d'approvisionnement en électricité.