Taxe carbone aux frontières : encore beaucoup d'incertitudes pour l'industrie européenne

Ce lundi avait lieu les toutes dernières discussions autour de la « taxe carbone » ou mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (MCAF). Objectif : faire payer aux importateurs en Europe, les émissions carbone liées à la fabrication de leurs produits pour les mettre à égalité avec les marchandises européennes, déjà soumises à des normes climatiques strictes.

Cet ajustement aux frontières devrait concerner cinq secteurs très polluants (acier, ciment, aluminium, engrais et électricité) et stratégiques puisqu'il s'agit de produits issus de pays qui pèsent moins dans la balance commerciale de l'Union européenne. « C'est un test sur des secteurs qui affectent moins des pays stratégiques. Le but est ensuite d'étendre à d'autres secteurs, une fois que l'on aura surmonté les défis de la mise en œuvre de ce mécanisme », a souligné Camille Defard, chercheuse en politique européenne au sein de l'institut Jacques Delors.

Cette mesure servirait à éviter la délocalisation des entreprises européennes à l'heure où le prix de la tonne de carbone culmine autour de 90 euros et à inciter les autres pays à adopter les standards européens. La Commission européenne et les Etats réclament une mise en place progressive de cette mesure dès 2023 et un début de paiement dès 2026. Mais plusieurs autres propositions sont encore à définir dans la soirée.

Les quotas gratuits, le sujet épineux des débats

Si les Etats, la Commission européenne et le Parlement sont relativement d'accord sur la mise en place d'un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, la question des quotas gratuits pour ces mêmes industries se pose. En effet, les entreprises recevaient jusqu'à présent des allocations couvrant une partie de leurs émissions afin de les rendre compétitives sur le marché. Pour mettre tout le monde à égalité, il serait évident que les entreprises européennes ne perçoivent plus ces allocations dès la mise en place du MACF sans quoi l'Organisation mondiale du commerce (OMC) pourrait accuser l'Europe de protectionnisme.

Pour rappel, ce sont près de 100 milliards d'euros qui ont été versés entre 2013 et 2021 selon WWF qui précise que « cet argent n'a pas servi à des actions climatiques ». Pire, certaines entreprises « se font de l'argent puisqu'elles perçoivent plus de quotas gratuits que ce qu'elles devraient avoir », estime Camille Defard. Ces cinq secteurs soumis à la taxation représentent à eux seuls 40% des émissions de l'Union européenne. La Commission et les Etats souhaitent une réduction de 61% des émissions de ces entreprises d'ici 2030 par rapport à 2005, contre 63% de réduction pour le Parlement.

Pour l'heure, les parlementaires planchent sur une diminution de 50% des quotas gratuits en 2030 et une suppression pour 2032. Les Etats et la Commission européenne souhaitent plutôt une réduction progressive de 10% chaque année à partir de 2026 et un arrêt complet en 2035. Un dispositif jugé « prématuré » pour France Industrie tant que le MACF n'a pas été mis en place et n'a pas prouvé son bon fonctionnement. « Ces dispositifs sont indispensables pour préserver l'industrie française et européenne des fuites de carbone. L'industrie appelle à la préservation de conditions de concurrence équitables et loyales. Telle qu'envisagée, la transition créerait une insécurité majeure et immédiate pour sa compétitivité. L'industrie devra faire face à des investissements colossaux pour poursuivre sa décarbonation. » France Industrie réclame le maintien des quotas gratuits en parallèle du MACF. Une proposition inutile selon WWF qui estime que « ces quotas ne forcent pas les industriels à décarboner ».

Les industries en aval, dommage collatéral de la mesure

C'est l'une des faiblesses de cette mesure dont s'est emparé le secteur industriel. Si la taxation permettra de mettre les entreprises en amont de la chaîne sur un même pied d'égalité, les structures en aval ne sont pas concernées par la mesure. Résultat : une entreprise européenne qui transforme l'acier, par exemple, paiera plus cher sa marchandise peu importe son origine tandis que la même entreprise hors Union européenne n'aura pas la répercussion de cette taxe sur ses produits et pourra la vendre moins cher en Europe. France Industrie demande une aide pour tout l'aval des chaînes de production impactées par le MACF afin d'éviter des « distorsions de concurrence ».

« ll y a un risque de compétitivité sur les marchés domestiques. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir un dispositif qui soit parfaitement compatible avec l'OMC et simple à mettre en œuvre sauf si on s'en tient à taxer seulement l'amont de la chaîne de production et renoncer alors à taxer tout le monde », estime Vincent Charlet, délégué général de la Fabrique de l'industrie, une plateforme de réflexion consacrée aux perspectives de l'industrie en France et à l'international.

Aides à l'exportation et émissions indirectes encore en discussion

Les quotas gratuits ne sont pas le seul sujet à préciser entre les trois parties lundi soir. Ils devront également décider d'inclure ou non les émissions indirectes générées par l'énergie utilisée pour produire les marchandises importées. Une proposition d'abord écartée par les Etats et la Commission européenne mais qui pourrait rapporter près de 14 milliards d'euros par an à l'Union européenne.

L'exportation des marchandises européennes est quant à elle aussi en discussion puisque le Parlement souhaite allouer des aides aux entreprises européennes qui commercialisent hors UE afin d'éviter une trop forte compétitivité à l'export. En effet, si les quotas gratuits venaient à disparaitre, les entreprises craignent de devoir répercuter leur "droit à polluer" sur leurs prix de vente et seraient donc défavorisées sur le marché international. Or, ces exportations représentent jusqu'à 22% de la production européenne concernée par les MACF. Une discussion irrecevable pour les associations qui estiment qu'une telle décision serait « contreproductive car l'Organisation mondiale du commerce risque d'invalider cette proposition dans tous les cas. Ces rabais à l'exportation sont inutiles, les mécanismes d'ajustements aux frontières répondront directement au problème de compétitivité ».

Des revenus aux destinations floues

Cet ajustement aux frontières devrait permettre à l'Union européenne de collecter près d'un milliard d'euros par an selon la Commission européenne. Une somme qui serait utilisée dans le plan de relance de 750 milliards d'euros prévu pour pallier les conséquences économiques de la pandémie de Covid-19. Une erreur, selon les organisations environnementales, qui plaident pour un fond en faveur du climat. « On voudrait que ces aides soient allouées en faveur des pays taxés par cette mesure pour financer des projets en faveur du climat et favoriser leur décarbonation », précise Camille Maury, chargée de mission en décarbonation des entreprises pour l'ONG WWF.

Autant de questions qui restent en suspens en ce début de semaine. Les négociations débuteront dans la soirée et se poursuivront en fin de semaine autour de la création d'un second marché du carbone pour le transport routier et le bâtiment. Il sera également question de l'inclusion des transports aériens et maritimes dans le marché du carbone et une fin des quotas gratuits pour ces secteurs également. Pour rappel, l'Union européenne souhaite réduire de 55% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.