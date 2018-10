Un compteur Linky mis en cause dans l’incendie d’un pavillon

Le commissariat de Chalette-sur-Loing (Loiret), où s'est produit l'accident samedi en fin d'après-midi dans un pavillon occupé par un couple de retraités, assure que "C'est l'explosion du compteur qui a provoqué l'incendie".

L'incendie n'a pas fait de blessé, mais a fortement endommagé le pavillon et une enquête a été ouverte. En quelques secondes, le couloir s'est embrasé et les flammes se sont propagées dans les escaliers puis à l'étage et à la toiture.

Alerté par une interruption de courant, le mari s'est "levé pour aller actionner le commutateur", a-t-il raconté. "C'est alors que j'ai entendu des bruits pétaradants et que le compteur électrique Linky, installé depuis à peine une quinzaine de jours, a explosé et pris feu."

"Nous attendons les résultats de l'enquête, c'est peut-être le disjoncteur du tableau de comptage qui a pris feu et non le compteur en lui-même",

a indiqué à l'AFP un cadre de permanence à Enedis Centre-Val de Loire, chargée d'installer les compteurs Linky dans la région.

Télé-relève, consommation réelle et économies d'énergie

Seuls "2% des incendies d'origine électrique en France sont dus aux tableaux de comptage, un chiffre qui n'a pas varié depuis des années", a-t-il également affirmé.

En revanche, "Les compteurs ont été testés en laboratoire et ils n'explosent pas, il n'y a pas d'effet de souffle", a-t-il ajouté.

Ces compteurs dits « intelligents » doivent aider les consommateurs à mieux connaître et maîtriser leur consommation. Grâce à la télé-relève, ils permettront aussi à Enedis, filiale d'EDF, d'économiser le déplacement de nombreux agents aujourd'hui dépêchés chez les particuliers pour procéder au relevé des compteurs.

Respect de la vie privée

Fournissant le volume de consommation en temps réel, ils mettront un terme aux factures établies sur la base de prévisions et donc aux éventuels trop-perçus. S'ils subissent l'opposition de certains citoyens et même de certaines communes, c'est aujourd'hui plus en raison de craintes concernant des atteintes au respect de la vie privée ou d'émissions d'ondes électromagnétiques, que des risques d'explosion

Conformément au plan de déploiement d'Enedis, dans le cadre de la mission que lui a confiée l'Etat, les compteurs Linky sont actuellement installés au rythme de 30.000 par jour, et équipent à ce jour 11 millions de foyers, dont 91.000 dans le Loiret. D'ici à 2021, la filiale d'EDF en aura en principe déployé quelque 35 millions, un par foyer français.