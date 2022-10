Alstom signe un méga-contrat pour équiper les trains italiens d'un système de contrôle

Alstom exporte sa technologie de l'autre côté des Alpes. Le constructeur ferroviaire a remporté un contrat-cadre d'une valeur proche de 900 millions d'euros pour fournir aux trains de plusieurs régions d'Italie un système de contrôle embarqué. L'entreprise en a fait l'annonce ce mercredi dans un communiqué.

Le groupe français doit concevoir et mettre en place un système de supervision et de contrôle des trains en phase avec les standards européens ERTMS (pour « European Rail Traffic Management System », système européen de gestion du trafic ferroviaire). Au total, 27 lignes doivent être gérées par la Rete Ferroviaria Italiana (RFI), les chemins de fer italiens en Sardaigne, Molise, Pouilles, Ombrie, Latium et Campanie.

Franc succès à l'export en 2022

Les commandes de ce contrat vont être échelonnées dans le temps. La première tranche est prévue pour le second semestre de l'exercice d'Alstom en décalé sur 2022 et 2023. Le contrat remporté par l'industriel français s'insère plus largement dans un appel d'offres de 2,7 milliards d'euros lancé par la RFI.

Le carnet de commandes d'Alstom s'est rempli ces derniers mois d'autres gros contrats. En France, le groupe doit fournir 15 TGV de nouvelles générations pour près de 600 millions d'euros à la SNCF en plus des 100 déjà achetés il y a quatre ans, comme annoncé en août. A l'export en Suède, l'opérateur SJ a acheté 25 TGV d'Alstom pour 650 millions d'euros. En Inde, Alstom a aussi signé un contrat pour fournir des rames de métro pour 400 millions aux villes de Bhopal et Indore.

(Avec AFP)