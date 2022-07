Alstom rafle un nouveau méga contrat de 387 millions d'euros pour des métros en Inde

C'est une année placée sous le signe des contrats pour Alstom. Le constructeur ferroviaire multiplie les commandes depuis le début de l'année. Début avril, il a ainsi annoncé avoir conclu une vente de 25 trains à grande vitesse électrique Zefiro Express à l'opérateur public ferroviaire suédois SJ (Statens Järnvägar) pour un montant estimé à près de 650 millions d'euros, soit le plus gros investissement en matériel roulant depuis plus de 30 ans. Peu avant, il s'était également accordé avec DB Regio, filiale de la Deutsche Bahn dédiée aux déplacements régionaux sur la vente de 29 trains Coradia Stream à deux niveaux, livrés à partir de décembre 2025. De même, fin mars, Alstom a signé une commande avec l'Autorité Ferroviaire Roumaine (ARF) pour 20 Coradia Stream fermes et 20 en options pour un montant potentiel, avec la maintenance associée sur 15 ans, à plus de 750 millions d'euros.

Côté français, Alstom et la SNCF ont présenté le 16 février dernier le premier TER hybride qui devrait circuler sur le réseau des quatre régions partenaires à tour de rôle, dès le second trimestre 2023, dans l'attente de commandes.

5,7 millions d'Indiens transportés

Poursuivant dans la lancée d'une année riche en contrats, le constructeur français a, de nouveau, fait la preuve de sa compétitivité à l'international, ce mercredi. Il a, en effet, dévoilé avoir décroché un contrat pour fournir des rames de métro et un système de signalisation pour les villes indiennes de Bhopal et Indore, pour 387 millions d'euros. Ce contrat avec la MPMRCL (Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited) prévoit la livraison de « 156 voitures Movia avec 15 années de maintenance intégrale pour les métros de Bhopal et Indore », indique le communiqué qui précise : « Ce projet bénéficiera à plus de 5,7 millions de personnes dans ces deux villes. Estimée à 387 millions d'euros, cette commande inclut l'installation de la dernière génération de système de signalisation CBTC, ainsi que des systèmes de commande de train et de télécommunications, incluant chacun sept ans de maintenance intégrale ».

Alstom sera « responsable de la conception, la fabrication, la fourniture, l'installation, les essais et la mise en service de 52 rames de métro Movia standard, composées chacune de 3 voitures. 27 rames sont destinées à Bhopal et 25 à Indore », est-il détaillé. Il s'agit de rames « ultramodernes et légères » qui seront fabriquées dans l'usine de matériel roulant d'Alstom à Savli, dans le Gujarat, et circuleront « à une vitesse de pointe de 80 km/h, sur 31 km de lignes avec 30 stations à Bhopal, et 31,5 km de lignes avec 29 stations à Indore ».

La forte reprise de l'activité post-Covid bénéficie largement au constructeur français dont le carnet de commandes ne désemplit pas. Pour répondre à cette demande, il a d'ailleurs annoncé en janvier dernier son intention de recruter 7.500 personnes en 2022. Dans le détail, le groupe souhaitait embaucher 6.000 ingénieurs et managers ainsi que 1.500 ouvriers et techniciens. Parmi ses postes, 3.900 étaient situés en Europe faisant du continent sa première zone de recrutement.

