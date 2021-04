Le "passeport sanitaire" refusé par 70 députés britanniques de tous bords

Plus de 70 députés britanniques de tout l'échiquier politique ont exprimé vendredi leur opposition à l'instauration d'un passeport sanitaire "discriminatoire" au Royaume-Uni, envisagée par le gouvernement pour accompagner la réouverture de certains secteurs après le confinement dû au coronavirus.

"Nous nous opposons à l'usage clivant et discriminatoire de certificats indiquant le statut Covid pour refuser l'accès de personnes à des services généraux, des entreprises ou des emplois", ont indiqué ces députés, parmi lesquels figurent des conservateurs de premier plan et l'ancien chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn.

Selon le journal Daily Telegraph, un tel passeport - qui indiquerait qu'une personne a été vaccinée, qu'elle est négative au coronavirus ou qu'elle dispose d'anticorps - fera l'objet d'essais pilotes lors d'événements de masse dans les prochaines semaines, comme en mai la Coupe d'Angleterre de football ou les Brit Awards, récompenses britanniques de la musique pop.

En avril 2020, il y a près d'un an, l'OMS avait émis des réserves sur ce principe d'un certificat sanitaire car il n'existe "aucune preuve" que les personnes déjà infectées par le Covid-19 soient immunisées. L'Organisation mondiale de la santé estimait à cette époque que la délivrance de "passeports immunitaires" risquait au contraire de favoriser la propagation continue de la pandémie.

Le problèmLe passeport personnel, que nous présentons lorsque l'on voyage, est systématiquement scanné au passage des frontières afin d'interroger des bases de données, et nos déplacements y sont enregistrés. On peut légitimement se poser la question de la destination de ce nouveau passeport vaccinal, si des données personnelles y sont rattachées et stockées dans diverses bases de données lors de son utilisation.

Jeudi, le Premier ministre Boris Johnson avait estimé que les certificats auraient certainement un "rôle" à jouer après la vaccination de toute la population adulte, mais selon une porte-parole du gouvernement, aucune décision définitive n'a encore été prise.

Plusieurs pays de l'UE favorables au certificat sanitaire

De son côté, l'Union européenne a présenté en mars un projet de certificat, réclamé par des pays très dépendants du tourisme comme la Grèce, visant à faciliter les déplacements sur son territoire dans la perspective de la saison estivale. Prévu en juin, il doit permettre de lever les différentes restrictions de voyage, comme les quarantaines, et relancer le tourisme et le transport aérien cet été, même si la crise sanitaire n'est pas encore maîtrisée. Le temps est compté. L'objectif affiché par la Commission est clairement de sauver la saison estivale des acteurs du voyage, une période déjà cruciale en temps normal, aujourd'hui vitale pour un secteur à l'arrêt depuis un an.

Au Danemark, un certificat sanitaire permettra d'aller chez le coiffeur en avril puis dans les restaurants en mai.

Plus de 31 millions de personnes, soit plus de la moitié de la population adulte, ont déjà reçu un première dose de vaccin anti-Covid au Royaume-Uni, pays le plus endeuillé d'Europe avec près de 127.000 morts.

