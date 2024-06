La Région Centre-Val de Loire veut doubler le nombre de PME et TPE exportatrices d'ici 10 ans

80% des quelque 20,8 milliards d'euros de produits exportés l'année dernière depuis le Centre-Val de Loire sont issus de seulement 200 groupes et ETI. Ces bons chiffres placent certes le territoire dans le Top 5 des régions françaises les plus exportatrices avec un excédent commercial de près de 300 millions d'euros. Revers de la médaille, a contrario des « majors », les PME et TPE locales exportent en proportion moindre que leurs homologues dans le reste de l'Hexagone.

Ce constat de déséquilibre flagrant, formulé le 7 juin dernier à Orléans (Loiret), lors de la 1ere Journée de l'international organisée par l'agence régionale de développement économique Dev'up et la CCI régionale, est souvent dû à des questions de disponibilité de la part des responsables d'entreprises, et de compétences chez les collaborateurs. Mais selon l'exécutif régional, ce déséquilibre a vocation à s'atténuer, et ce, grâce à un accompagnement sur mesure. Avec un objectif à 10 ans, doubler la proportion de PME primo-exportatrices (qui exportent pour la première fois) entre 2024 et 2034.

Des fruits trois fois plus rapides que ceux de la R&D

« L'exportation constitue avec l'innovation le second levier central de croissance des entreprises, analyse Harold Huwart, vice-président de la région Centre-Val de Loire en charge de l'économie. Or sa mise en œuvre permet de récolter des fruits plus rapidement, trois ans en moyenne au lieu de 15, et de façon moins aléatoire que la Recherche & développement. Les chefs d'entreprises, dont nous allons renforcer l'accompagnement sur ce point, ont donc tout intérêt à se lancer dans l'international ». Pour illustrer son propos, le maire de Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loir cite l'exemple de l'ETI de construction de charpentes et de ponts métalliques, Baudin Châteauneuf (500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023).

Implantation pérenne en Afrique de l'Ouest

Située à Châteauneuf-sur-Loire dans le Loiret, cette entreprise familiale, qui avait stoppé l'export en 2004, a relancé un département international pérenne il y a cinq ans environ. A la clé, le recrutement d'un directeur export et la spécialisation d'une douzaine de collaborateurs. « Déjà présent ponctuellement en Afrique francophone, Baudin Châteauneuf réalise désormais des ossatures et des charpentes métalliques en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, en Guinée, au Sénégal, au Bénin et au Cameroun, se félicite Thierry Crosnier, directeur général de la société. Nous avons également des projets en Tunisie mais aussi au Pérou et en Colombie ». Si avec 15 millions d'euros de recettes réalisées en 2023, l'export reste pour l'instant marginal dans le chiffre d'affaires total (3%), il participe largement à améliorer la notoriété du fabricant loirétain, selon le dirigeant.

Lire aussiCharpentes métalliques: Baudin Chateauneuf poursuit son maillage de l'Hexagone et son déploiement en Afrique

Subvention des emplois export

Afin de mettre le pied à l'étrier des PME encore hésitantes à se lancer à l'export, la région déroulera en 2024 un dispositif d'accompagnement renforcé par rapport à l'existant. Elle sortira d'une part son chéquier côté ressources humaines. L'avance remboursable consentie jusqu'à présent pour recruter un conseiller commercial export est transformée en subvention à hauteur de 20 000 euros par an. Le vice-président de la région a aussi annoncé lors de cette journée la multiplication par trois de la prime accordée aux entreprises recrutant un Volontaire International en Entreprise (VIE). Elle passera en 2024 de 5.000 à 15 000 euros. D'autre part, la collectivité compte encore accentuer sa présence en tant que « puissance » invitante des ETI, PME et TPE locales sur les grands salons professionnels en France (Global industrie, Vivatech, Mondial de l'agriculture, etc) mais aussi en Europe (Anuga à Cologne en Allemagne). En leur offrant une prise en charge de 50% des frais de location sur son stand, la région table également sur le gain de nouveaux marchés à l'export pour ces sociétés.