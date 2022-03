L’insatiable homme d’affaires bordelais Michel Ohayon s’offre les Cafés Legal

Mais où donc s'arrêtera Michel Ohayon ? Après avoir mis la main en l'espace de quelques années sur les 23 franchisés des Galeries Lafayette puis sur les enseignes Grande Récré, Camaïeu, Go Sport et Gap France, l'homme d'affaire bordelais s'offre un grand cru... de café. Sa société Hermione People & Brands (HPB) annonce avoir acquis l'entièreté des actifs du torréfacteur normand Legal, détenu par la famille Frydman.

Le contrat de vente, dont le montant n'a pas été communiqué, comprend les quelque 160 marques de café de l'entreprise (1851, Le Café des Chefs, Le Goût....), plusieurs dizaines de brevets ainsi que l'outil de production installé dans la ville de l'ancien premier ministre Edouard Philippe. Lequel a d'ailleurs apporté « un soutien actif » à la transaction, ainsi que le précise l'acheteur dans un communiqué.

Un pan d'histoire

En mettant la main sur les Cafés Legal, HPB s'offre un pan de l'histoire du petit noir à la française. Fondé en 1851 en plein âge d'or de l'import de café sur les quais du Havre, le torréfacteur presque deux fois centenaire a résisté contre vents et marées au rouleau compresseur des multinationales du secteur dominé par Nestlé et Mondelez. On lui doit quelques jolis coup marketing. Les plus de vingt ans se souviennent que dans les années 90, il est allé jusqu'à s'offrir les services de Johnny Hallyday dont le célèbre « Legal, le goût » est resté dans les annales.

Aujourd'hui cinquième acteur de l'Hexagone et premier indépendant, la PME normande emploie encore 137 salariés pour 46 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mise en péril par l'incendie spectaculaire de son usine en 2016, elle a su rebondir à force d'innovations. Au plus fort de la crise du coronavirus, elle s'est distinguée en lançant simultanément la première capsule végétale, biodégradable et compostable et un site de e-commerce.

Premiers pas au rayon alimentation

Si ce changement d'actionnaire marque un tournant dans sa longue histoire, elle constitue aussi un virage pour sa nouvelle maison mère. C'est, en effet, la première fois que l'entrepreneur bordelais, devenu la 144ème fortune de France (selon Challenges), tente sa chance dans le secteur de l'alimentaire. Mais il y a fort à parier que ce n'est pas la dernière puisque Legal rejoindra la toute nouvelle division Food & Beverage (F&B) que vient de créer Hermione People & Brands à la faveur de ce rachat.

Bien que les synergies avec les mille points de vente du groupe ne sautent pas immédiatement aux yeux, HPB assure que cette première acquisition dans l'alimentaire entre en résonnance avec sa stratégie de croissance et sa volonté « d'accompagner des marques patrimoniales chères au cœur des français en les faisant grandir grâce à son réseau de distribution ». Ne reste plus qu'à en convaincre les 27 millions de « clients fidèles » que revendique Michel Ohayon.