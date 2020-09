Pour Macron, le plan de relance que Castex détaillera jeudi doit "préparer la France de 2030"

Jeudi 3 septembre, avec un certain différé, le Premier ministre Jean Castex, présentera son plan de relance de l'économie française, lequel vise à accélérer une reprise qui marque le pas, et donc à éviter un envol du chômage dans les mois qui viennent. Pour le président de la République Emmanuel Macron, ce plan de relance doit viser aussi à "préparer la France de 2030". (Crédits : GONZALO FUENTES)

Après les 460 milliards d'euros de dispositifs d'urgence mobilisés depuis le début de la crise, le plan de relance de 100 milliards ("quatre fois plus que le plan de 2008, un tiers du budget de l'État"), qui doit se déployer sur deux ans, vise à soutenir "l'offre et l'investissement", soutient le Premier ministre. Le président de la République parle, lui, de "préparer la France de 2030". Des voix s'élèvent cependant pour dire que ce plan, qui sera contenu dans la loi de finances pour 2021 et donc voté en fin d'année, pourrait arriver un peu tard pour certaines entreprises.