Impôts de production, chômage partiel, formation... Castex cherche la confiance aux Rencontres du Medef

Il s'agissait d'un échauffement pour le Premier ministre lors des traditionnelles « Rencontres des entrepreneurs de France », rebaptisées « Renaissances» en plein Covid-19, par le Medef à l'hippodrome de Longchamp ces mercredi 26 et jeudi 27 août. A huit jours de la présentation plus officielle du plan de relance annoncée pour le 3 septembre, Jean Castex a tenté d'établir un premier contact avec le patronat français, lors d'une rentrée frappée par le coronavirus. « Je sais vos difficultés (...) pour autant, vous avez fait face », a entamé le nouveau bras droit d'Emmanuel Macron qui a tenu à « rendre hommage » aux chefs d'entreprise, et ce, alors que les voyants de l'économie française virent au rouge, moins de deux mois après la levée du confinement. Déficit commercial dégradé, explosion de la dette publique et du budget, chômage élevé... Jean Castex doit rétablir la confiance avec les dirigeants en fixant un cadre clair, tandis que, a-t-il lui-même reconnu, « les incertitudes n'ont jamais été aussi importantes ».

Sans dévoiler les mesures du plan de relance, le locataire de Matignon en a rappelé le montant : « 100 milliards d'euros, un tiers du budget de l'Etat, c'est quatre fois plus que le budget de 2008 [et] le plan de relance le plus conséquent au niveau européen », a-t-il martelé devant un parterre d'entrepreneurs circonspects. Les applaudissements sont restés mesurés...